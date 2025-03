Wissen teilen und entdecken

Die Museen haben eine, die Wissenschaft und die Theater auch. Jetzt kommt die erste bundesweite Nacht der Bibliotheken, und die hat einiges auf dem Zettel:

Mehr als 1.400 Bibliotheken in 16 Bundesländern und über 350 Städten und Gemeinden öffnen unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ am Abend des 4. April 2025 ihre Türen: Mit Autor:innenlesungen, Rallyes oder Yoga, Escape-Rooms, Science-Slams, Upcycling für Jugendliche, Führungen durch die Magazine, Workshops zum Umgang mit Fake News, Yoga in der Bibliothek, Spielen und Quizzen für Familien, literarischen Stadtspaziergängen, Bobbycar-Kino für Kinder und vielem mehr ist das Programm so bunt wie die Bücherregale.

Gestartet wird gegen 17 Uhr, mancherorts schon tagsüber. Am besten entdeckt ihr hier gleich die besten Events für Kinder, Jugendliche und Familien in eurer Nähe (und weitere auf der Website der Nacht der Bibliotheken).

Die Highlights der Nacht der Bibliotheken in und um Bremen: