Jedes Jahr im November öffnet das Rathaus in Gedenken an die Verbrechen der Nazi-Zeit seine wichtigsten Räume für Ausstellungen, Musik, Tanz, Workshops, Theater, Gespräche und Begegnungen im Einsatz für eine menschenfreundliche Gegenwart und Zukunft. Alle, die mitmachen, unterstützen die Werte der Nacht der Jugend: Respekt, Anerkennung, Verantwortung, Freiheit, Solidarität und Demokratie.

Coronabedingt kann sie in diesem Jahr nicht im bewährtem Format mit tausenden Besucherïnnen im Rathaus stattfinden. Aber die Aktionen aller Beteiligten werden als Livestream am 11. November 2020 von 18 bis 22 Uhr gezeigt. Damit trotzdem möglichst viele junge Menschen mitmachen können, hat das Organisationsteam kreative Alternativen gefunden, bei denen Jugendliche sich mit eigenen Ideen und Bildern einbringen können:

Selfies, Plakate und Videos für Solidarität

Jeder ist aufgerufen, ein Foto mit dem Schriftzug „Nacht der Jugend – NDJ2020 – Solidarity now!“ einzusenden. Beispiele kann man sich hier ansehen, die ersten Einsendungen sind schon online.

Außerdem kann jede/r ein Plakat erstellen, auf dem steht, was er/sie unter Solidarität versteht, wo Solidarität fehlt oder wie Solidarität entstehen kann. Auch diese Fotos oder Videos der Plakate werden zusammen mit einer Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung einfach per E-Mail geschickt. Hier steht der Plakatvordruck, der mit aufs Selfie soll, zum Download bereit. Und hier die Einverständniserklärung für die Nutzung der Bilder, die mit den Fotos zusammen geschickt werden soll. Als Zeichen der Solidarität mit der Nacht der Jugend und ihren Zielen werden die Selfies mit Plakat und die Fotos oder Videos der eigenen Plakate dann in den Livestream zum Event am 11.11.2020 eingebettet.

Als dritte Möglichkeit können alle Jugendlichen kurze Videobeiträge zum Motto "Solidartiy now!" produzieren. Das können Bildbeiträge, Poetry Slam, Musik, Interviews, Tanz, Collagen oder andere kreative Projekte sein. Technische Anforderungen: möglichst im Format mp4, max. 249 MB. Bitte eine kurze Inhaltsbeschreibung (max. 500 Zeichen) ergänzen. Diese Beiträge werden entweder auf der Internestseite der Nacht der Jugend hochgeladen oder in den Livestream eingebaut.

Der Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 01.11.2020: an nachtderjugend@sportgarten.de und in cc an martina.hoehns@sk.bremen.de

