Nasen machen Kunst

× Erweitern © Claudia Hoppens kek Kindermuseum, Nasenbaum

Das kek-Kindermuseum plant eine neue Mitmachausstellung und braucht dafür die Unterstützung aller Kinder und Eltern!

Unter dem Titel „Dufte – Nose on! Nase Geruch und Kunst“ soll sich in der Weserburg alles um Nasen und Geräusche drehen. Die Ausstellung wird am 7. November 2021 eröffnet, aber schon ab Mai zeigen verschiedene Museen und Galerien in Bremen Arbeiten zum Projekt. Wichtigstes Objekt ist der Nasenbaum im Gerhard-Marcks-Haus, für den Kinder und Eltern aufgerufen sind, eigene Geräusche einzureichen. Außerdem freuen sich die Künstler:innen über Geschichten und Erinnerungen zu verschiedenen Düften und Gerüchen. Macht ihr mit?

Damit das Nasenkonzert der besonderen Art ein echter Hinhörer wird, sind Nasengeräusche von Menschen und Tieren wie die schnarchende Oma, der schniefende Bruder, die nasenputzende Freundin oder der schnüffelnde Hund gesucht. Fallen euch noch mehr ein? Dann schickt sie an die beiden Bremer Künstler Riccardo Castagnola und Harm Wicke, denn die sammeln die Geräusche für den Nasenbaum: „Damit die Besucher:innen in den Nasenlöchern des Baumes verschiedene Nasengeräusche aktivieren und damit spielen können, muss der Baum mit Tonaufnahmen bestückt werden."

Für eine weitere Mitmachstation zum Thema Geruch und Erinnerung sucht Eva Vonrüti Möller vom kek-Kindermuseum persönliche Geschichten von allerersten Erinnerungen an Gerüche oder ganz besonderen Dufterlebnissen. Gerüche, die besonders glücklich machen oder auch unangenehm berühren. Zusammengefasst werden die Geschichten von der Frankfurter Künstlerin Ivana Rausch in einer Hörstation.

So könnt ihr mitmachen

Alle Geschichten und die Geräusche (z.B. mit dem Handy aufgenommen) können per E-Mail an nase@kek-kindermuseum.de geschickt werden.

Zehn individuelle Ausstellungen, eine wissenschaftliche Vortragsreihe sowie ein gemeinsames Vermittlungsprogramm finden dann im Zeitraum vom 8. Mai bis 18. Juli 2021 in diesen beteiligten Häusern statt: GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Gerhard-Marcks-Haus, Künstlerhaus Bremen, Kunsthalle Bremen, Kunstverein Bremerhaven, Paula Modersohn-Becker Museum, Städtische Galerie Bremen, Weserburg Museum für moderne Kunst, Zentrum für Künstlerpublikationen und das kek Kindermuseum. Die Abschlussausstellung mit den eingeschickten Geschichten und Geräuschen soll am 7. November im Museum Weserburg eröffnet werden.