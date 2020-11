× Erweitern © Kirill Kedrinski/123rf.com Nikolaus mal anders

Wenn der 6. Dezember auf einen Sonntag fällt, ist der Nikolauslauf immer eine besondere Herausforderung. Zum Glück machen die meisten Geschäfte in diesen Jahren dann am Montag ihre Türen für die kleinen Nikolausläuferïnnen besonders weit auf. Nur im Coronajahr fällt diese schöne Bremer Tradition leider ganz aus und so heißt es für Eltern: kreativ werden. Anstatt von Tür zu Tür durch die Geschäftsstraßen oder die Nachbarschaft zu ziehen, wird diesmal mit AHA+L gefeiert. Plätzchen backen und Sterne basteln gehört sowieso dazu. Und diese Ideen für den Nikloaustag zuhause kann man auch mit allen Freunden und der Familie in der Ferne teilen!

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste