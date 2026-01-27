Das erste Abenteuer des Frühjahrs

× Erweitern © Pixabay Nistkasten mit Blaumeise

Im Februar wird es draußen spannend: Die ersten Vögel suchen ihre Nester! Für Kinder ist das die perfekte Gelegenheit, die Natur aus nächster Nähe zu entdecken – und gemeinsam mit den Eltern aktiv zu werden.

Ein eigenes Nistkästchen zu bauen, ist dabei das Highlight: Kinder dürfen messen, sägen, Löcher markieren oder beim Zusammennageln helfen. Wer nicht selbst sägen und hämmern möchte, kann fertige Kästen aus Holzbeton aus dem Baumarkt oder Fachhandel nehmen. Sie sind robust, leicht zu reinigen und ideal für Meisen, Spatzen, Kleiber oder Stare.

Alte Kästen vom letzten Jahr können ebenfalls wiederverwendet werden. Sie sollten vorher gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden – Handschuhe nicht vergessen! Das alte Nestmaterial gehört in den Restmüll, weil sich darin Parasiten verstecken können.

Jetzt geht es ans Aufhängen

× Erweitern © Pixabay Nistkasten

Der Nistkasten sollte in einer Höhe von drei bis vier Metern aufgehängt werden, das Flugloch nach Süden oder Osten zeigen und so platziert sein, dass er vor Regen, Wind und praller Sonne geschützt ist. Gerade im städtischen Bereich gehen zunehmend Nischen für Gebäudebrüter wie Mauersegler und Spatz verloren. Mit entsprechenden Nisthilfen lässt sich hier leicht Abhilfe verschaffen. Aber auch in Wäldern sind Nistkästen sinnvoll. Ob auf dem Balkon, am Baum oder Gartenzaun – so finden die Höhlenbrüter sichere Quartiere.

Und jetzt beginnt der spannendste Teil: Kinder können beobachten, wie die Vögel einziehen, Nester bauen, Eier legen und ihre Jungen füttern. Wer möchte, kann kleine Aufgaben daraus machen: „Wer entdeckt das erste Ei?“ oder „Wer zählt, wie viele Jungvögel gefüttert werden?“ So wird aus dem Nistkastenprojekt ein echtes Naturabenteuer, das Kinder spielerisch für den Schutz der heimischen Tierwelt sensibilisiert.

Ein Nistkasten ist damit weit mehr als ein Vogelhaus: Er ist Familienprojekt, Spielplatz und Naturkundeunterricht zugleich – direkt vor der eigenen Haustür.

Weitere Tipps sowie Bauanleitungen gibt es auf der Webseite des BUND.