Ostereiersuche auf dem Heiligenberg

× Erweitern © D. Koch Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Pünktlich zu Ostern heißt es wieder "Alles einsteigen!" in Deutschland erster Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen. Vom 3. bis zum 5. April öffnen sich dann die Türen für Familien in Ausflugslaune. Im historischen Triebwagen geht es durch das Vilser Holz bis zum Heiligenberg, wo der Osterhase fleißig Überraschungen für die Kinder versteckt hat. Nach dem Aufenthalt dort geht die Fahrt zurück nach Bruchhausen-Vilsen.

Am Bahnhof Bruchhausen-Vilsen wird am Freitag dreimal gestartet, Samstag und Sonntag sogar viermal zwischen 11:15 und 16 Uhr. Hier geht es zu den genauen Terminen.

Die Fahrkarten für die Hin- und Rückreise inkl. Platzreservierung (Erwachsene 11,50, Kinder 7,50 Euro) gibt es nur im Vorverkauf – telefonisch unter 0421-363636 oder unter tickets.museumseisenbahn.de.

Bitte unbedingt an einen medizinischen Mund- und Nasenschutz (OP oder FFP2) denken und vorab registrieren: Das Formular für die Fahrgastregistrierung muss ausgedruckt und ausgefüllt zusammen mit der Fahrkarte am Fahrtag mitgebracht werden.

Hinweis: Die Mitnahme von Rollstühlen und Kinderwagen ist aus technischen Gründen im historischen Triebwagen nicht möglich.