Ostern findet statt!

© Deutsche Post Briefe an den Osterhasen

Viele Ostereiersuchen an öffentlichen Plätzen und in Museen müssen dieses Jahr zwar leider abgesagt werden, aber die Feiertage finden trotzdem statt, versprochen! Der Osterhase freut sich schon auf Post von den Kindern:

Briefe an den Weihnachtsmann sind bekannt, aber auch im Frühling wartet jemand sehnsüchtig auf Post: Ob gemalt, gebastelt oder geschrieben: Osterhase Hanni Hase freut sich nicht nur über viele Ostergrüße von Kindern aus aller Welt - er schreibt auch zurück!

In seinen Briefen an die Kinder erzählt Hanni Hase, was im Osterpostbüro so los ist und wie sich der Osterhase und seine fleißigen Helfer auf das nahende Osterfest vorbereiten. Jedes Kind bekommt zusätzlich eine kleine Überraschung.

Jeder Ostergruß, der bis spätestens 3. April im Osterhasenpostamt in Ostereistedt eingeht, erhält einen Antwort-Brief vom Osterhasen!

Also Stifte raus und ab geht die Post ans Osterhasenpostamt:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt