Zweites Leben für Geschenke-Flops

× Erweitern © Rainer Kreuenhof | Oxfam Oxfam Shop

Nicht jedes Weihnachtsgeschenk ist ein Volltreffer. Doch statt ungeliebte Präsente im Keller verschwinden zu lassen oder wegzuwerfen, können sie sinnvoll gespendet werden. Im Oxfam Shop in der Bremer Innenstadt erhalten ungeliebte Geschenke wie Bücher, Kleidung, Deko oder Spiele ein zweites Leben – und machen gleich mehrfach Freude. Denn der Erlös unterstützt die weltweiten Projekte von Oxfam und hilft Menschen dabei, sich dauerhaft aus Armut zu befreien.

Allein im vergangenen Jahr gingen über drei Millionen Secondhand-Artikel für den guten Zweck über die bundesweiten Ladentheken der 56 Oxfam-Shops. Verkauft werden sie von rund 4.000 ehrenamtlich Engagierten.

Wer ungeliebte Geschenke spendet, schenkt Nachhaltigkeit und neue Perspektiven,

sagt Marketingleiterin Alexandra Grömling. So kann eine Handtasche Bildungsprojekte fördern oder ein Buch zur Unterstützung von Bäuer:innen in von Klimakrisen betroffenen Regionen beitragen.

Gespendet werden können gut erhaltene Kleidung, Accessoires, Haushaltswaren und Medien wie Bücher, Spiele oder DVDs. Das schafft Platz zu Hause, vermeidet Müll und leistet einen Beitrag zu einer gerechteren Welt. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschafteten die Oxfam Shops rund vier Millionen Euro für den guten Zweck - dazu könnt ihr ganz einfach auch etwas beitragen!

× Erweitern © Rainer Kreuenhof | Oxfam Oxfam Shop

Route anzeigen

Ihr Browser unterstützt die HTML5 Geolocation API nicht. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Keine Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein oder erteilen Sie dieser Seite die Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Ihr aktueller Standort konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Timeoutwert für die Standortsuche wurde überschritten. Geben Sie eine Adresse in das Textfeld ein und versuchen Sie es erneut.

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste