Pan Tau ist wieder da!

Eltern haben sich als Kinder regelmäßig sonntags eckige Augen geholt, wenn der schweigsame Mann mit dem komischen Hut im Fernsehen gezaubert hat. Bei ihren Kindern könnte sich die Geschichte jetzt wiederholen, denn die ARD hat den tschechischen Straßenfeger neu aufgelegt. „Pan Tau“ – der außerirdische Magier kehrt zurück in die Flimmerkiste!

Früher strich er zweimal über den Rand seiner Melone, um ganz klein zu werden, heute kann er sich komplett unsichtbar machen: Elegant, stumm und doch für jede Menge fantastischer Überraschungen gut, setzt Pan Tau seine außerirdischen Zauberkräfte immer dann ein, wenn ein Kind der Westpark-Schule Hilfe braucht. Und die Probleme sind vielfältig: Eine Mitschülerin schnappt einer anderen die Rolle im Musical weg? Fiese Influencer wollen den Ruf der Eltern ruinieren? Die heimliche Liebe scheint unerreichbar? Egal, wo der Turnschuh drückt, Pan Tau ist zur Stelle – mit einem Lächeln und fantastischer Magie, die jeden zum Staunen und zum Lachen bringt. Dank ihm entdecken die Schülerïnnen ihre eigenen Kräfte und wachsen so über sich hinaus.

In den 1970ern verkörperte Schauspieler Otto Šimánek die Kultfigur, in der zeitgemäßen Neuverfilmung übernimmt der englische Stand-up-Comedian und Zauberer Matt Edwards die Titelrolle. Neben hauptsächlich britischen Darstellerïnnen sind auch die Deutschen Valerie Niehaus, Armin Rohde, Bettina Lamprecht, Sophie von Kessel, Katharina Wackernagel, Helmfried von Lüttichau und Tom Gerhardt in Episodenrollen zu sehen.

Insgesamt 14 Episoden sind in Doppelfolgen vom 4. Oktober an immer sonntags um 10:10 Uhr im Ersten und ab sofort in der Mediathek zu sehen.