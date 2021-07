Die Kreativfabrik zum Schulstart

× Erweitern © Pelikan Pelikan Kreativfabrik

Ob zur Einschulung oder für fortgeschrittene Grundschüler:innen: Mit der magischen Kreativfabrik wird nicht nur die Kreativität gefördert, sondern auch der Ordnungssinn.

Kreativität ist eine der wichtigsten Kernkompetenzen und sollte schon früh gefördert werden. Am besten funktioniert das beim Zeichnen, Malen und Basteln, denn dabei kann jedes Kind seiner Fantasie freien Lauf lassen und sich selbst ausdrücken.

Zur Unterstützung hat Pelikan die magische Kreativfabrik entwickelt, die das Unmöglich möglich macht: Ob malfertige Farbe, Pinsel, Knete, Wachsmaler, wasservermalbare Buntstifte oder Fasermaler – hier kann mit vielen gestalterischen Mitteln experimentiert werden. Entwickelt für 5- bis 9-Jährige, können sich Vor- und Grundschulkinder kreativ austoben und werden gleichzeitig optimal gefördert. Von Knete über Wachsmaler bis hin zu Flüssigfarbe lassen sich durch das einzigartige Stapelsystem vielseitig kombinieren, systematisch verstauen und kinderleicht transportieren. So sind kreatives Chaos und Ordnung plötzlich keine Gegensätze mehr und Eltern können sich darauf verlassen, dass nach der kreativen Phase alles schnell wieder aufgeräumt ist. Denn mit dem System hat das Kind nicht nur Spaß am Gestalten, sondern auch am Organisieren. Die platzsparende Kreativfabrik mit ihren langlebigen und beliebig stapel- sowie kombinierbaren Etagen sorgt im Handumdrehen für Ordnung im Kinderzimmer.

Einfach zusammenstellen und laufend ergänzen

© Pelikan Kreativfabrik, Malzubehörset mit fünf Kreativ-Etagen mit Inhalt

Die einzelnen Etagen mit unterschiedlichen Kreativprodukten können individuell zusammengestellt und jederzeit um weitere Kreativetagen ergänzt werden. Durch die Kombination mehrerer Fabriketagen entstehen dabei die schönsten Kunstwerke. Neben zwei Basis-Sets ergänzen malfertige Tempera-Farbe, griffix Pinsel, Creaplast Kinderknete, die neuen griffix Wachsmaler, wasservermalbare Fasermaler und wasservermalbare Buntstifte das Zubehör.

Das kleine Malzubehörset (4,99 Euro) besteht aus einer großen stabilen Wasserbox mit drei getrennten Behältern und Ablagerillen für die griffix Pinsel, einer Mischpalette mit fünf tiefen Mulden und einem saugfähigen Schwamm und kann als Basismodul beliebig mit weiteren Etagen aus dem Sortiment der Kreativfabrik ergänzt werden.

© Pelikan Pelikan Kreativfabrik Supertower

Das große Malzubehörset (24,99 Euro) beinhaltet alle Features des kleinen Sets und zusätzlich fünf Tuben malfertige Flüssigfarbe in Gelb, Dunkelblau, Rot, Schwarz und Weiß, aus denen sich sämtliche Farben des Farbkreises mischen lassen, mit weiß aufhellen und mit schwarz abdunkeln. Ergänzt um fünf Pinsel sowie eine kindgerechte Mischanleitung ein perfektes Starterpaket zum Losmalen. Auch das große Malzubehörset kann als Basismodul beliebig mit weiteren Kreativfabrik-Etagen aufgestockt werden. Zudem ist die malfertige Tempera-Farbe in zehn Farben als Refill-Pack erhältlich.

Der Supertower: Sämtliche Artikel der Kreativfabrik gibt es auch als 54-teiliges Geschenkset: Der „Supertower“ mit Tragetasche und Geschenkbox ist für 59,99 Euro im Handel erhältlich.

Weitere Infos auf www.pelikan.com