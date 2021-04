Pettersson und Findus feiern Geburtstag

× Erweitern © Senator/dpa Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft

Ihr "Vater" Sven Nordqvist wird am 30. April 2021 75 Jahre alt. Das muss natürlich gefeiert werden, weshalb der Kika Kinderkanal im ZDF zuerst die allererste Folge „Überraschung für Pettersson“, dann den Kinofilm "Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ und schließlich im Online-Player sechs neue Folgen der Serie zeigt.

Um 18 Uhr geht's mit der nagelneuen Folge los, in der Findus völlig vergessen hat, dass am nächsten Tag Petterssons Geburtstag ist. Die Hühner sind dagegen bestens vorbereitet. Sie proben schon seit Tagen an einem Tanz-Ballett. Findus überlegt fieberhaft, was er selbst noch organisieren kann, aber auf die Schnelle fällt ihm nichts ein. So bittet er kleinlaut darum, bei der Show der Hühner mitmachen zu dürfen. Aber wie und mit was? Einfach um 18 Uhr Kika einschalten.

Der Lang-Spielfilm um 19:30 Uhr erzählt, wie Findus zu Pettersson (Ulrich Noethen) kam. Der kauzige alte Mann lebt allein auf seinem Bauernhof in Schweden und verbringt seine Zeit damit, Dinge und Maschinen zu erfinden, die ihm das Leben erleichtern sollen. Mit dem Findel-Kater fegt ein frischer Wind über den Hof, denn der sprechende Findus verlangt nicht nur eine grüne Hose, er will sogar drei Mal pro Jahr Geburtstag feiern! Und Pettersson entdeckt auf seine alten Tage, wie schön es ist, einen besten Freund zu haben. 2014 erhielt der Film übrigens den Kinder-Medien-Preis „Der weiße Elefant“. Hier geht's zum Sendetermin.

Zu guter Letzt sind sechs brandneue Folgen der dritten Serien-Staffel zu sehen, und zwar Online-First auf kika.de und im KiKA-Player, der kostenlosen Mediathek-App - seit 27. April täglich um 18 Uhr.

Für eure Sofa-Geburtstagsparty zieht ihr euch vielleicht eure grüne Lieblingshose an, bastelt eine Angelrute und backt Fleischbällchen?