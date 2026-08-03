Zusammen ist man weniger allein

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Ambulante Hilfen, Pflegekinderdienst und erlebnispädagogische Angebote unter einem Dach: An der Alten Hafenstraße in Vegesack zeigen zwei Paritätische Träger, wie Synergien funktionieren.

Es begann mit einer Immobilionssuche: Sowohl PiB – Pflegekinder in Bremen als auch die Reisende werkschule scholen (rws) hielten Ausschau nach neuen Büro- und Seminarflächen im Bremer Norden. Als der Neubau in Vegesacks bester Lage an der Alten Hafenstraße ins Blickfeld beider Träger rückte, entschieden sich die Verantwortlichen gegen ein Wettbieten und für das Gespräch. Daraus entwickelte sich eine Partnerschaft, die im Juli 2026 offiziell mit dem gemeinsamen Einzug besiegelt wurde.

Kurze Wege für komplexe Lebenslagen

Die Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe werden immer komplexer. Umso wichtiger ist es, zusammenzuarbeiten, Ressourcen zu bündeln und voneinander zu lernen,

erklärt Judith Pöckler-von Lingen, Geschäftsführerin von PiB.

Während PiB als Fachdienst die Vermittlung und Begleitung von Pflegekindern sowie die Kindertagespflege steuert, bringt die Reisende werkschule scholen jahrelange Expertise in der ambulanten Familienhilfe, dem Jugendwohnen, dem Krisendienst sowie bei der Begleitung von Trennungs- und Scheidungskindern mit.

Expand © PiB/rws PiB Vegesack

In den neuen Räumen in der Alten Hafenstraße teilen sich beide Träger nun flexibel nutzbare Seminar-, Gruppen- und Spielräume. Diese dienen nicht nur internen Fortbildungen und Beratungen, sondern bieten auch einen geschützten Rahmen für vertrauliche Entwicklungsgespräche oder begleitete Umgangskontakte.

Manuela Krämer, Pädagogische Leitung der rws in Vegesack, bringt den Mehrwert auf den Punkt: „Die offenen Türen dieser gemeinschaftlich genutzten Räume stehen für gelebte Kooperation. Ambulante Familien- und Jugendhilfe und die Begleitung von Pflegefamilien rücken hier räumlich und fachlich ganz nah zusammen.“

Der kompakte Weg zur Pflegefamilie

Dass kurze Wege auch zu neuen Ideen führen, beweist ein weiteres Bremer Pilotprojekt. Um Berufstätigen den Schritt zur Pflegefamilie zu erleichtern, haben PiB und der Bildungsträger wisoak das Qualifizierungsformat neu gedacht: Statt langwieriger Seminarreihen an Abenden und Wochenenden wird die Schulung ab November 2026 als fünftägige Bildungszeit angeboten.

Arbeitnehmer:innen in Bremen können hierfür ihren gesetzlichen Freistellungsanspruch nutzen. Im Seminar „Wenn Kinder nicht bei ihren Eltern leben können – Pflegekinderhilfe“ erarbeiten sich Interessierte innerhalb einer Woche kompakt und intensiv alle rechtlichen, pädagogischen und emotionalen Grundlagen. Nach der erfolgreichen Premiere im Juni geht die Bildungszeit wegen der großen Nachfrage Anfang November direkt in Vegesack bei der wisoak in die nächste Runde.

Nächste Bildungszeit für angehende Pflegeeltern: November 2026 (in Kooperation mit wisoak Vegesack).

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