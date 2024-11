Platz der ökologischen Kinderrechte

× Erweitern © dksb Platz der Kinderrechte in Gröpelingen

Bremens erster Platz der Kinderrechte wurde im November 2019 im Bürgerpark eingeweiht, es folgte der Platz der Kinderrechte in Huchting, und als dritter Stadtteil hat am 20. November 2024 Gröpelingen seinen eigenen bekommen: Am 35. Jahrestag der Erklärung der Kinderrechte im Jahr 1989 durch die Vereinten Nationen, wurde er mit Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf feierlich eröffnet.

Der Kinderschutzbund Bremen und das Kunsthaus KUBO hatten gemeinsam mit weiteren Partnern zu einem Fest in die Stadtbibliothek Gröpelingen geladen. Im Fokus standen die Rechte der Kinder mit besonderem Blick auf die Bedeutung des Umweltschutzes.

Schüler:innen der 6. Klasse der Gesamtschule West präsentierten die Ergebnisse eines Kunst-Projekts, das sich mit den ökologischen Kinderrechten beschäftigt. Sie haben einen Podcast mit fünf Folgen erstellt, der Themen wie „Dach über dem Kopf“, „Müll“ und „Mitbestimmung“ behandelt. Am Ende jeder Folge erheben die Kinder Forderungen, darunter der Wunsch nach mehr kostenlosen Spielangeboten und mehr Umweltschutz. Unter diesem Link können die Podcast-Folgen gehört werden.

Den neuen Platz der Kinderrechte soll zukünftig auch ein Wegweiser markieren, der auf die anderen Plätze in Bremen verweist und deutlich macht:

Die Kinderrechte gelten hier und überall!

Der neue Platz befindet sich in der Lindenhofstraße in Gröpelingen, auf dem Gelände der Vonovia direkt neben der Stadtbibliothek. Damit gibt es nun einen weiteren Ort, der die Rechte von Kindern in der breiten Öffentlichkeit sichtbar macht und zugleich für eine nachhaltige Zukunft wirbt.