Platz für 100 neue Kitakinder in Arsten

× Erweitern © Senatspressestelle Kita Arsten Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Barbara Köberlein (Vorstand Quirl Kinderhäuser e.V.), Brebau-Vorstand Bernd Botzenhardt und Finanzsenator Dietmar Strehl

Der Quirl Kinderhäuser e.V. hat am 1. März 2023 die Schlüssel für seine neuen Räume in Bremer Stadtteil Arsten erhalten, wo ab sofort 100 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren betreut werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Kita wurden von der Brebau gerade 144 Mietwohnungen sowie 21 Reihenhäuser in der Hans-Hackmack-Straße gebaut. Daher war die Realisation einer Kindertagesstätte in diesem Quartier notwendig und sinnvoll. Ab sofort bietet das "Kinderhaus Querbeet" 20 Plätze in zwei Gruppen für Krippenkinder sowie 80 Plätze für Kinder im Vorschulalter.

In das zweistöckige Gebäude mit Garten zieht außerdem ein Familienzentrum ein. Neben dem Austausch mit Familien der Kitakinder sollen hier zukünftig auch Eltern- und Familienangebote parallel zum Kita-Betrieb als einfach erreichbare Orte der Begegnung umgesetzt werden.

Viele weitere Bewohner:innen werden auf dem Gründach erwartet, das Insekten und anderen Tieren neben der Photovoltaikanlage viel Platz bieten soll.

