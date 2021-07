Richtig gute Podcasts für Eltern

© Universum Bremen GmbH Wunder dich schlau, Wissenschaftspodcast für Kinder Peer und Tobias erklären wissenschaftliche Phänomene

Wunder dich schlau

Dumme Fragen gibt es nicht. Diese Aussage vertritt Tobias aus dem Science Center Universum in Bremen. Und genauso sagt er: „Wissenschaft macht Spaß!“ Deshalb widmen sich Peer und Tobias in ihrem Wissenschaftspodcast „Wunder dich schlau“ euren Fragen, die ihr euch schon immer gestellt, aber noch nicht beantwortet habt. Ihr könnt eine Sprachnachricht an die beiden mit dem Satz „Für mich ist ein Wunder, dass …“ als Mail an wunder@universum-bremen.de schicken. Die Wunder Regebogen, Herz und Sternschnuppe wurden bereits mit einer wissenschaftlichen Erklärung für Kinder und Erwachsene ab sechs Jahren unter die Lupe genommen.

Zum Wunder-Podcast aus Bremen

© Hebammensalon Podcast

Hebammensalon

Die Hebammen Kareen Dannhauer und Sissi Rasche plaudern in ihrem Hebammensalon aus dem Nähkästchen und verraten, was während der Schwangerschaft und Babyzeit wirklich wichtig ist. Hier gibt es kein Tabu, dafür ganz viel Klartext. Sie räumen mit den negativen Vorstellungen zu Geburt auf und setzen sich für eine positive Sexual- und Geburtenerziehung ein. Dabei klären sie auf, inwiefern beides zusammenhängt. Sissi und Kareen gehen auf die Ängsten der Hörer:innen ein und stehen mit Rat zur Seite. Die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund und sprechen offen aus, wovor manche zurückschrecken. Ihre Mission: Die Umstände von Geburt zu enttabuisieren.

Zum Hebammensalon

© Gay Mom podcast©gay_mom

Gay Mom Talking

Seit einem Jahr spricht Mutter Madita Haustein über das bunte Familienleben in ihrem Podcast „Gay Mom Talking“. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge rund um das Leben als Regenbogenfamilie. Duisburgerin Madita spricht darin nicht nur über ihre eigenen Erfahrungen, sondern auch Gäste erzählen ihre persönlichen Lebensgeschichten als Regenbogenfamilie. Bei Gay Mom Talking hört ihr, wie sich das Leben mit vier Kindern und zwei Mamas auf dem Land gestaltet, sich der Kinderwunsch zweier Väter durch eine Leihmutterschaft verwirklichte sowie viele spannende, lustige und ernste Geschichten direkt aus dem Leben als queere Person und über die Bedeutung des Elternseins.

Gay Mom auf Spotify, ApplePodcast und Podigee

© Limonadenbaum Podcast Limonadenbaum

Limonadenbaum

Ungeahnte Kinderbuchschätze, kritische Klassiker und Kindergeschichten, die eher für Erwachsene sind - all das findet Platz im Limonadenbaum, dem Kinderbuchpodcast. Anja Höfer und Theresa Hübner kommen aus dem Hause SWR2 und sind dort als Literaturredakteurinnen unterwegs. Alle zwei Wochen kommen sie am Freitag in Anjas Kleiderschrank zusammen, im Gepäck jeweils ein neues Kinderbuch – Stiftung Kindervorlesetest geprüft, versteht sich. Hier bekommt ihr nicht nur Inhaltsempfehlungen, sondern auch die farbenfrohen Illustrationen beschrieben. Der Podcast bietet eine Übersicht aktueller Kinderbuchliteratur bis acht Jahren und Erwachsene haben mindestens genauso viel Spaß beim Lese- und Hörerlebnis.

Auf den Limonadenbaum

© AE-Team Podcast AE-Team

Das AE-Team für AlleinErziehende

In dem "positiven Podcast für Alleinerziehende" verbünden sich die Mütter Sina und Silke zum AE-Team. Zwei ganz unterschiedliche Geschichten mit dem gleichen Ausgang, denn beide managen von heute auf morgen das Familienleben als alleinerziehende Mutter. Sina ist Mitte Zwanzig als sie in der Schwangerschaft von ihrem Partner und Vater des Kindes sitzengelassen wird. Sie muss von Anfang an allen Herausforderungen des Elternseins allein begegnen. Silke ist Ende Dreißig als ihr Ehemann sie mit den zwei kleinen Kindern verlässt. Die beiden Frauen verbindet nicht nur das Leben als Alleinerziehende, sondern vor allem ihr Blick auf das Positive an ihrer Situation. Denn in ihrem Podcast sprechen die zwei Power-Frauen über die Challenge Leben mit den vielen einzelnen Etappen aus Finanzen, Beruf und persönlicher Weiterentwicklung.

Zum AE-Team

© Papalapapp Podcast Papalapapp

Papalapapp

Ungeniert, offenherzig, empathisch und humorvoll – das ist Gerrit, die Stimme von „Papalapapp“. Er selbst ist Vater von drei Kindern und lebt in seiner Wahlheimat Hamburg. In seinem Podcast sind die unterschiedlichsten Väter zu Gast und bekommen Raum für ihre Väterperspektive: Von Promiautor Sebastian Fitzek über Kita-Papa Jonas bis zu den Pflegeeltern Kevin und René. Regelmäßig kommen spannende Themen auf den Tisch – zum Beispiel, was es bedeutet, als Vater im Gefängnis zu sein oder wie die Unfruchtbarkeit von Männern nach wie vor als Tabu-Thema gilt. All das könnt ihr bei „Papalapapp“ hören.

Papalapapp bei podigee

© Muttermund Podcast Muttermund

Muttermund

Bei dem frech-fröhlichen Podcast „Muttermund“ treffen Mama Katja aus Usbekistan und Mama Olga aus Belarus aufeinander. Jeden zweiten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge dieses migrantischen Mama-Podcasts aus der Nähe von Bonn. Ob permanente Selbstzweifel, die Abwesenheit der Großeltern oder die Auswirkungen einer Fehlgeburt – die beiden sympathischen Frauen trauen sich, die unangenehmen Seiten des eigenen Familienlebens ihren Hörer*innen näherzubringen. So wie ihre Themen und Geschichten sind auch die Aufnahmen der einzelnen Episoden: Mitten aus dem Leben. Denn Olga und Katja sprechen ihre Gedanken neben Arbeiten, Kochen und Kinder bespaßen als Sprachnachrichten-Podcast ein. Also kann es durchaus vorkommen, dass ihr nicht nur die sensiblen und stärkenden Worte der beiden aufs Ohr bekommt, sondern auch mal eine Autohupe oder ein schreiendes Kind.

Zum Podcast

© Elterngedöns Podcast Elterngedöns

Elterngedöns

Der Kölner Coach Christopher End ist die Stimme von Elterngedöns. Ob allein oder gemeinsam mit seinen Gästen aus Bildung, Erziehung und Bewusst-Leben mit Kind, alles dreht sich bei dem systemischem Elterncoach um das Gedankenkarussell, mit dem wir als Eltern täglich unsere Runden kreisen. Wöchentlich erhaltet ihr entweder einen persönlichen kurzen Tipp oder Gedankenanreger zu einem typischen Elternthema. Oder ihr begebt euch mit End in einer längeren Episode auf den Weg, die eigene Perspektive zu aktuellen Themen zu reflektieren.

Elterngedöns hören