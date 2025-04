Post vom Osterhasen!

× Erweitern © Canva Osterhase

An die Stifte, fertig, los! Ob geschrieben, gemalt oder gezeichnet: Der Osterhase freut sich über eure Post und beantwortet jeden Brief, der spätestens eine Woche vor Karfreitag in der Osterpostfiliale ankommt!

Jedes Jahr senden hunderttausende Kinder aus der ganzen Welt ihre Briefe an Hanni Hase nach Ostereistedt in Niedersachsen. Um die Beantwortung kümmert sich der Osterhase höchstpersönlich – und wird dabei tatkräftig von seinem Team unterstützt. Denn jeder Brief, der rechtzeitig eingeht, soll auch beantwortet werden.

Kinder fragen, Hanni Hase antwortet

Schreibt Hanni Hase liebe Grüße, malt ein buntes Bild oder stellt ihm eine Frage: Wie viele Eier bemalst du am Tag? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was machst du nach Ostern? Wer hilft dir beim Verstecken der vielen Osterüberraschungen?

Im Antwortbrief erzählt Hanni Hase, was hinter den Kulissen im Osterpostbüro passiert. Dazu gibt’s eine kleine Überraschung als Dankeschön – wenn die Post bis spätestens 11. April 2025 beim Hasen ankommt!

Adresse Osterhasenpostamt

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt