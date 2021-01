Die ganze Welt im Puzzlefieber

× Erweitern © Ravensburger Verlag Puzzletag

Sie gehören zu den ersten Lernspielen bei Kleinkindern, manche Menschen lassen sie ein Leben lang nicht mehr los und viel haben sie zum Zeitvertreib während Corona wiederentdeckt. Es gibt sie mit 4 bis 48.000 Teilen, eckig oder rund, in 3D und längst auch digital: Die kleinen Pappteilchen mit Nischen und Nasen faszinieren seit Generationen. Am 29. Januar 2021 ist übrigens Internationaler Puzzletag. Ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, wie sich Puzzles seit ihrer Erfindung entwickelt haben, was es Neues gibt und wie so ein Puzzle überhaupt entsteht:

Kinder entdecken die Welt

Ob allein oder zu mehreren - wenn die Schachtel mit den Puzzleteilen erstmal ausgekippt ist, beginnt die Entspannung. Das Suchen, Finden und Zusammenlegen hat etwas Meditatives und blendet den Alltag aus. Mit größeren Puzzles kann man sich stunden- oder wochenlang beschäftigen, einfach mal zwischendurch ein paar Teilchen legen und die Welt sieht schon ganz anders aus. Während kleine Kinder beim Puzzeln Farben und Formen durch Ausprobieren kombinieren und so ihren Seh- und Tastsinn trainieren, können Erwachsene passende Teile durch das erlernte Assoziieren erfassen.

Vom Holzteilchen zum Online-Puzzle

Als Erfinder gilt übrigens der britische Erdkundelehrer John Spilsbury, der 1766 Landkarten der Kontinente auf eine Holzplatte klebte und dann einzelne Stücke aussägte. Die bis dahin völlig unbekannte spielerische Wissensvermittlung lockerte den langweiligen Unterricht auf und führte dazu, dass die Kinder durch den Spaß am Puzzeln viel schneller lernten, als gewöhnlich.

Während Spilsbury seine Lernspiele noch auf teures Mahagoni klebte, wurde es mit Verwendung von Eiche billiger. Seine Idee hatte schnell das europäische Festland erreicht und die Produktion wurde verbessert und ausgefeilter. Mit der Erfindung der fußbetriebenen Laubsägemaschine konnten die Schnittformen mit kleinen Nasen und Nischen versehen werden, damit die Puzzlestücke schön ineinandergriffen und das Werk nicht verrutschte. Erst fast 200 Jahre später, nämlich 1940, setzte die erste Puzzlestanze den mühseligen Laubsägearbeiten ein Ende. Die Messer der Stanze zerschnitten ein auf Pappe gezogenes Motiv mit einem Schlag in viele gleichförmige Puzzleteilchen, wie wir sie heute kennen. So konnten sich die ersten Lernpuzzles zu einem echten Volkssport auf der ganzen Welt entwickeln. Heute kann man dank Internet sogar gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten auf der ganzen Welt zusammen puzzeln, entspannen und sich austauschen.

Wie ein Puzzle entsteht

Ganz Neugierige können in unserer Bilderdoku Schritt für Schritt sehen, wie beim Spezialisten Ravensburger ein Puzzle gefertigt wird. Viel Spaß beim Entdecken und Entspannen!