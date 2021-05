Tag der verlorenen Socke

× Erweitern © aus „Alles erlaubt! oder Immer brav sein, das schafft keiner!“, 1997, Illustration Annet Rudolph, Thienemann-Esslinger Verlag GmbH Gewinnspiel: Rabe Socke feiert Geburtstag!

Wie, den kennt ihr gar nicht?! Der findet doch schon seit 1993 immer am 9. Mai statt - und in 2021 kommt noch ein Grund zum Feiern dazu: Rabe Socke begeht seinen 25. Geburtstag mit einer Riesenparty für alle Fans!

Weil sich leider nicht alle eingeladenen Gäste mit Socke und seinen Freunden Eddi Bär, Schaf Wolle, Hase Löffel, Wildschwein Stulle, Frau Dachs und den anderen im Wald treffen können, gibt es alles, was man für eine rabenstarke Kleiner-Rabe-Socke-Party braucht, jetzt online: Mit Liedern, Spielen und Rezepten, Mal- und Bastelvorlagen und sogar einem Bilderbuchkino zur Geschichte "Alles erlaubt" steigt zuhause im Handumdrehen eine tolle Socke-Party für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren: Einfach die Materialien kostenlos herunterladen, ausdrucken und loslegen!

Viel Pudding, viel Torte, und bloß keine Worte, Geschenke und Lollis ist alles, was ich will!

Echte Fans sollten auch nicht den dicken Jubiläums-Sonderband "Alles Socke" mit acht lustigen Geschichten verpassen: Da ist alles drin, was man vom kleinen Raben mag und noch viel mehr: Erstmal stellt sich Socke ganz persönlich vor, natürlich auch alle seine Freunde und den Rabenwald. Dazu gibt es Lieder, Rezepte, Spiele, Witze und Sprüche, wie nur Socke sie erfinden kann. In unserem Newsletter am 6. Mai 2021 verlosen wir übrigens drei Exemplare: Einfach den Newsletter bestellen und den Einsendeschluss am 12. Mai nicht verpassen!

Psssst: Weil der 9. Mai im Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt ganz im Zeichen eines der ungelösten Alltagsmysterien steht, verrät Rabe Socke übrigens auch ganz feierlich sein geheimstes Geheimnis. Neugierig?

Also: Zieht euch die Ringelsocke an und feiert mit dem frechsten Raben der Welt!