Blicke und Bilder, die treffen

× Erweitern © Runter vom Gas Autobahnplakate von Kindern

Anstatt erhobener Zeigefinger aus Ministerien und abstrakter Paragrafen sprechen auf Deutschlands Autobahnen ab sofort diejenigen zu uns, die am meisten zu verlieren haben: unsere Kids. Mit Buntstiften, Papier und einer radikalen Ehrlichkeit, die keinen Spielraum für Ausreden lässt.

Wer mit 160 Sachen über die A1 rast, sieht überall Schilder. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Baustellenhinweise, Ausfahrten... Und jetzt auch die großformatigen Zeichnungen von 9- bis 12-Jährigen. Bilder, auf denen es gewaltig kracht, Blech berstet und ganz realistisch auch Blut fließt.

In der Kampagne „Runter vom Gas“ liegt der Fokus bewusst nicht auf der Politik, sondern auf den Statements von sieben Kindern: Ella, Lotta, Maria, Martha, Sara, Talia und Zoe haben zum Buntstift gegriffen, um den Großen das zu erklären, was sie im Alltagsstress erschreckend oft vergessen.

Das Handy am Steuer als Dauergefahr

Auslöser für die bundesweite Malaktion war ein Bürgervotum. Zur Auswahl standen Leichensack-Motive, düstere Illustrationen und eben Kinderzeichnungen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Menschen wollten keine abstrakte Abschreckung, sondern die ehrliche Perspektive der Jüngsten.

Aus ursprünglich drei geplanten Motiven wurden wegen der Flut an Einreichungen kurzerhand sieben. Und wer durch die Zeichnungen blättert, bemerkt einen roten Faden: Ablenkung durch Smartphones.

Kinder beobachten scharf. Sie sitzen auf der Rückbank, schauen nach vorne und registrieren genau, wenn Mamas oder Papas Blick am Steuer nach unten wandert.

Hier die Plakate, an denen ihr nicht vorbei kommt: