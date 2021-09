× Erweitern © Kika #SayHi zu Freundschaft

Vom 6. bis 24. September findet die europäische „Aktion für Freundschaft und gegen Mobbing“ statt. Wie wichtig Beziehungen zu Gleichaltrigen für Kinder sind, zeigt dazu der Kika in seinem Themenschwerpunkt.

Den Auftakt macht die Premiere der Doku-Reihe „Das Zockerhaus“, in der sechs Jugendliche, die sich bislang nur virtuell kannten, in einer echten WG zusammenziehen. Außerdem macht Checker Julian am 18.9. den Freundschaftscheck, Clarissa und Ralph verraten am 20.9. bei „Wissen macht Ah!“, ob Geschenke die Freundschaft erhalten, und warum man die eine Person sympathisch findet, die andere aber nicht, klärt Eric bei „PUR+“ am 21. September in einem Freundschaftsexperiment mit acht Kindern.

Zu sehen bei KiKA, kika.de und im KiKA-Player