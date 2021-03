Schnitzeljagd zu Ostern

× Erweitern © A. Bittner-Schmidt/Verbraucherzentrale Passwort-Schnitzeljagd VBZ NRW

Hilfe! Ostern naht und Otto Hasenfuß hat das Passwort für seinen Tresor vergessen, in dem er die Anleitung zum Mischen der Farben aufbewahrt. Wer kann ihm helfen?

In einem witzigen Actionbound-Spiel können interneterfahrene Kids und Eltern dem Hasen helfen, das Passwort wiederzufinden. Dazu müssen ein paar knifflige Aufgaben gelöst werden, bei denen man Witziges und Wichtiges über Passwörter lernt.

Ausgedacht hat sich das Spiel die Verbraucherzentrale, mitmachen kann man per Smartphone, Tablet oder am PC. Dazu muss man nur die kostenlose Actionbound-App herunterladen, den QR-Code vom Spiel scannen und schon kann's losgehen. Wenn es beim ersten Versuch mit der richtigen Antwort nicht klappt, gibt es Hinweise. Auf jeden Fall hilft es, ganz genau hinzuschauen.

Beim Rätsellösen testen die Teilnehmer:innen ihr Wissen rund um Passwörter und nehmen wichtige Tipps mit. Die digitale Rallye eignet sich auch für den Unterricht oder als Hausaufgabe. Denn auch wenn es lästig ist – sichere Passwörter sind in der digitalen Welt unverzichtbar. Hacker nutzen automatische Programme, mit denen sie tausende Einträge aus Wörterbüchern in Verbindung mit Zahlenkombinationen in Sekundenschnelle testen, um Passwörter herauszufinden. Je einfacher und kürzer ein Passwort ist, desto leichter gelingt das. 123456 ist zum Beispiel eines der beliebtesten Passwörter – da haben Hacker besonders leichtes Spiel. Wer sich also besser schützen will und nebenbei noch Spaß an kurzweiligen Knobelspielen hat, kommt beim Oster-Passwortspiel auf seine Kosten:

Hier geht es direkt zur Anleitung und zum Download. Weitere Informationen zum Thema Passwortschutz sind hier zu finden.