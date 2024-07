Schreiben lernen mit griffix von Pelikan

× Erweitern © Pelikan

Der Schulstart ist ein wichtiger Meilenstein im Leben aller Kinder und ihrer Eltern. Um ihn gebührend zu feiern und die Kreativität der Grundschüler:innen von Beginn an optimal zu fördern, bietet Pelikan alles für den Schulzettel mit zuverlässiger Qualität und tollen Features. Die hochwertige Grundausstattung von griffix spielt dabei eine entscheidende Rolle. Von Lehrkräften empfohlen ist das griffix Sortiment der ideale Begleiter für alle Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Alle griffix Produkte sind langlebig, ergänzen sich perfekt und bauen zum Teil sogar aufeinander auf, wie das gemeinsam mit Wissenschaftlern und Pädagogen entwickelte Schreiblernsystem.

Das 4-stufige griffix Schreiblernsystem

Schreiben ist eine motorische Höchstleistung. Es zu erlernen, ist für Kinderhände mühevoll. Mit dem einzigartigen 4-stufigen griffix Schreiblernsystem von Pelikan wird der Prozess von Anfang an konsequent begleitet und gezielt unterstützt. Das ergonomische Design der Schreibgeräte fördert die richtige Handhaltung für lockeres und ermüdungsfreies Schreiben in jeder Lernphase – vom Wachsmaler über den Bleistift und Tintenschreiber bis hin zum Füller. Das Malen mit dem griffix Wachsmaler der Stufe 1 bereitet spielerisch auf das Schreibenlernen vor. Danach führt der griffix Bleistift der Stufe 2 an das präzise Schreiben der ersten Buchstaben heran. Mit dem griffix Tintenschreiber der Stufe 3 wird das flüssige Schreiben dann ganz leicht. Mit dem Füller, der Stufe 4, wird schließlich das formgerechte Schreiben perfektioniert. Der innovative, kindgerecht gestaltete Griff bleibt auch bei steigendem Anforderungsgrad des Schreibgerätes bis zur optimalen Schreibhaltung, dem sogenannten Zangengriff, konstant. So muss das Kind bei keinem Lernschritt umdenken. Das lachende griffix Gesicht zeigt dem Kind ab Stufe 2 die richtige Handhaltung.

Das griffix Schreiblernsystem ist für Links- und Rechtshänder erhältlich. Mit griffix macht das Schreibenlernen Spaß!