Früchtebrot, Firmengeist & große Ideen

× Erweitern © Bildungsressort Schülerfirmen

Einmal im Jahr nutzen Bremens Schüler:innen eine große Bühne für ihre jungen Geschäftsideen: Die Schülerfirmenmesse vom Landesinstitut Schule LIS gehört längst zu den festen Terminen im Bildungskalender. Hier zeigen die Nachwuchsunternehmer:innen, wie sie aus Ideen echte Projekte entwickeln – kreativ, verantwortungsvoll und professionell. Für viele ist es die erste Begegnung mit der Welt des Unternehmertums – ganz praktisch, mitten im echten Leben.

Am 29. April 2026 war es wieder so weit: Statt klassischer Theaterkulisse dominierten Stände, Produkte und engagierte Teams das Bild im Metropol Theater.

Lernen fürs Leben

Ob Catering, 3D-Druck, Urban Gardening oder Dienstleistungen: 30 Schülerfirmen präsentierten ihre Projekte und Produkte – von insgesamt 62 aktiven Firmen aus Bremen und dem Umland. Dabei ging es nicht nur ums Verkaufen, sondern vor allem ums Verstehen: Wie funktioniert Marketing? Was gehört zur Buchhaltung? Und wie bringt man eine Idee überhaupt zum Laufen?

Bildungssenator Mark Rackles brachte es so auf den Punkt: Hier werde Zukunft gemacht. Tatsächlich zeigt das Konzept "Schülerfirma", wie praxisnah Berufsorientierung aussehen kann – mit echtem Mehrwert für die Jugendlichen.

Von Omas Rezepten und nachhaltigen Ideen

× Erweitern © Bildungsressort Schülerfirmen

Richtig charmant: das Projekt „Vergiss mein nicht“ von „Fockes Naschgarten“. Die Schüler:innen haben alte Familienrezepte gesammelt, nachgekocht und modern aufbereitet. Herausgekommen sind liebevoll gestaltete Produkte wie „Gundels Früchtebrot im Glas“ – inklusive QR-Code, der die Geschichten hinter den Rezepten erzählt. Ein schönes Beispiel dafür, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können.

Auch die Schülerfirma „kunstinklusive“ zeigte, wie vielseitig Unternehmertum sein kann. Mit selbstgemachten Sonnenfängern, Upcycling-Produkten und praktischen Alltagshelfern bewiesen die Jugendlichen nicht nur Kreativität, sondern auch ein Gespür für Nachhaltigkeit. Das Besondere: Das Projekt wächst jedes Jahr weiter, indem immer neue Schüler:innen einsteigen ein – ein echtes Gemeinschaftswerk mit Zukunft.

Applaus für starke Leistungen

× Erweitern © Bildungsressort Schülerfirmen, Alex goes Business

Auch der Wettbewerbscharakter fehlt nicht. In verschiedenen Kategorien wie Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Marketing und Geschäftsidee wurden die besten Projekte ausgezeichnet. Neu in diesem Jahr sind die Kategorien „Inklusives Firmenkonzept“ und „Gesundes Lernen“ hinzugekommen. Gewinner:inen waren in diesem Jahr unter anderem:

kunstinklusive (BBS für Einzelhandel und Logistik)

Alex goes business (Alexander von Humboldt Gymnasium)

GuSTOS (Gesamtschule Bremen-Ost)

AVENTURA Adventure travel (BBS Osterholz-Scharmbeck)

Mehr als nur ein Schulprojekt

Die Schülerfirmenmesse zeigt jedes Jahr, was möglich ist, wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen dürfen. Hier entstehen nicht nur Produkte, sondern auch Selbstvertrauen, Teamgeist und Zukunftsperspektiven und zwischen Sonnenfängern und Früchtebrot wächst die nächste Generation von Unternehmer:innen heran – praktisch, kreativ und mit einer ordentlichen Portion Begeisterung.

Wer auch eine Schüler:innenfirma gründen möchte, findet hier die Handreichung vom LIS.