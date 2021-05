Schulausflug in die Vergangenheit

× Erweitern © LWL/A. Burmann Archäologie für Schulklassen, LWL Museum Herne

Im digitalen Unterricht können Schulkinder um die ganze Welt und sogar in die Vergangenheit reisen. Unterstützung für das anschauliche Distanzlernen kommt dabei jetzt von echten Expert:innen: Mit den Online-Führungen vom LWL-Museum für Archäologie in Herne können Lehrkräfte bundesweit abwechslungsreichen Unterricht gestalten und selbst noch viel lernen.

Im Dialog und per Videokonferenz begleiten die museumpädagogischen Mitarbeiter:innen alle Teilnehmenden durch die beeindruckende Dauerausstellung. Dabei werden Exponate aus den Virtrinen geholt und im Einsatz vorgeführt, riesige Reißzähne eines Höhlenbären gezeigt oder die Jagd mit dem Speer lebensnah in Szene gesetzt. So veranschaulicht, bleibt die Reise zu unseren Vorfahr:innen von der Steinzeit über die Römer und das Mittelalter bis hin zur Neuzeit nicht nur trockene Theorie, sondern wird zum echten Abenteuerausflug.

Dabei ist es egal, ob die Schüler:innen gerade im Klassenraum präsent sind, oder sich beim Homeschooling einwählen. Per Zoom schaltet sich jede/r mit dem eigenen Endgerät oder dem Schul-Tablet dazu. In der Schule kann der Besuch des Archäologie-Museums auch über eine Beamerprojektion oder ein interaktives Smartboard erfolgen. Auf Wunsch wird die Führung passgenau in die Unterrichtszeit eingefügt. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden einen Tag vorher.

Interaktiv und individuell bereitet das Museumsteam jede Führung auf und bereitet die Inhalte in Absprache mit der Lehrkraft für den Unterricht auf.

Während der Führungen erleben die Schüler:innen die archäologischen Höhepunkte aus zwei Kameraperspektiven und können sich - wie in einer realen Führung vor Ort - während der gesamten Zeit über Fragen und Kommentare mit einbringen. Einen Eindruck, wie eine digitale Führung durch das LWL-Archäologiemuseum abläuft, vermittelt dieser Film auf der Website des Museums.

Die digitalen Führungen richten sich an Grund- und weiterführende Schulen, bei einem Beratungsgespräch im Vorfeld können alle Fragen geklärt werden, die Kosten betragen 50 Euro pro Gruppe.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums, per Telefon unter 02323-946280 oder per E-Mail an: empfang-archaeologiemuseum@lwl.org. Hier werden auch Anmeldungen entgegen genommen.