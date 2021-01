Lockdown-Sonderweg für Schulen und Kitas

× Erweitern © Julia M. Cameron/pexels.com Distanzunterricht wechselt mit...

Nachdem die Ministerpräsident:innenkonferenz ihre Beschlüsse am 19. Januar bekanntgab, hat der Bremer Senat am 21. Januar 2021 das weitere Vorgehen für Bremen beschlossen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Schulen und Kindergärten.

Demnach geht Bremen seinen Sonderweg beim Schulunterricht weiter, wobei Bremen und Bremerhaven unterschiedlich vorgehen. Die im Bundesland Bremen grundsätzlich ausgesetzte Präsenzpflicht wird in der Stadt Bremen seit dem 18.1. durch das Wechselmodell ergänzt, das ab dem 1. Februar 2021 auch auf die Klassen 1 bis 6 ausgeweitet wird. Dabei werden die Schüler:innen in Halbgruppen eingeteilt, die abwechselnd in der Schule und zuhause unterrichtet werden, je nach Schule im täglichen oder wöchentlichen Wechsel. Die unterschiedlichen Methoden innerhalb unseres Bundeslandes sind deshalb möglich, weil Bildung im Land Bremen nicht Landessache ist, sondern kommunal entschieden wird.

Die Regeln vom 1. bis zum 14. Februar:

In Kitas

Gilt weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb, allerdings in Verbindung mit dem Appell an Eltern, die Kinder soweit möglich zuhause zu betreuen. Das heißt: Strikte Trennung in Stammgruppen. Ein gruppenübergreifender Personaleinsatz ist nur in Gruppen mit reduzierter Kinderzahl erlaubt oder möglichst ganz zu vermeiden. Der Mindestbetreuungsanspruch von 20 Wochenstunden soll möglichst so erfüllt werden, dass alle Kinder eine Mittagsverpflegung erhalten.

Die Kita-Träger werden zudem gebeten, den Kontakt auch zu den Kindern aufrecht zu erhalten, die die Einrichtungen auf Wunsch der Eltern nicht besuchen und adäquate pädagogische Angebote zu machen.

In Schulen

erfolgt in allen Klassenstufen ab der Grundschule ein eingeschränkter Präsenzunterricht im Wechselmodell und in Halbgruppen aufgeteilt. Dieses wird durch Angebote des Distanzlernens ergänzt: Schüler:innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten Unterricht aus der Distanz.

Zudem wird für die Klassen 1 bis 6 und die Förderzentren eine Notbetreuung angeboten, die dort ermöglicht wird, wo eine andere Betreuung aus Elternsicht nicht möglich ist.

Ganztagsangebote sind grundsätzlich ausgesetzt, die Mittagessenversorgung wird soweit wie möglich gewährleistet.

Schwimmunterricht findet bis zum 14. Februar 2021 nicht statt.

Sportunterricht und Bewegungsangebote sind unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung und unter Beachtung der Hygienekonzepte möglich.

Die Vermittlung von prüfungsrelevantem Wissen wird für alle Schüler:innen der Abschlussklassen (Jahrgang 10 und gymnasiale Oberstufe) verbindlich gesichert. Die Pflicht zur Teilnahme an prüfungsrelevanten Klausuren für Abschlussjahrgänge bleibt bestehen.

Die Sorgeberechtigten bzw. über 18-Jährigen entscheiden dabei über die Teilnahme an den Präsenzphasen.

Die grundsätzliche Öffnung der Schulen im Halbgruppen-Wechselunterricht begründet der Senat mit den vergleichsweise niedrigen Inzidenzwerten in unserem Bundesland. In der Stadt Bremen liegt der Wert bei 76,6 in Bremerhaven bei 83,2 (Stand: Donnerstag, 21.1.21). Auch die seit Dezember durchgeführten Reihentestungen in Bremer Schulen haben laut Senatsmitteilung den Inzidenzwert nicht erhöht.

"Die Dunkelziffer in Bremen hält sich sehr in Grenzen."

So lautet das Fazit, das Bürgermeister Andreas Bovenschulte aus den Corona-Testergebnissen für Schüler:innen und Lehrkräfte zieht. Zwar haben nur 18.495 von insgesamt 73.000 Schulkindern und 11.200 Lehrkräften und Erzieher:innen an den freiwilligen Testungen teilgenommen (21,97 %). Von den Testungen waren aber lediglich 58 (0,31 %) positiv, davon 46 Kinder und 12 Beschäftigte. Zur vollständigen Ergebnispräsentation.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan, die mehrfach betonte, dass sie die Schulen offen halten will, um so möglichst allen Schüler:innen den wichtigen Präsenzunterricht zu ermöglichen, erklärt dazu: "Wir wollen weiter stichprobenartig in Schulen und Kitas testen, um das Pandemiegeschehen einschätzen und zur Sicherheit sowie zur Eindämmung beitragen zu können."

Die neueste Corona-Verordnung für Bremen ist hier zu finden.