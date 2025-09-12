Wie soll euer Schulessen sein?

× Erweitern © Canva Schulessen, Mensa, Kantine

Dauerbrennerthema beim Abendessen zuhause: In der Schule gab es heute wieder "mag ich nicht" und "schmeckte nicht". Das können eure Kinder jetzt ändern und ihre eigenen Ideen einbringen – für ein Schulessen, das besser schmeckt und Zukunft hat: Die Universität und BioStadt Bremen laden zum Kreativwettbewerb „Schulessen und nachhaltige Ernährung in Bremen“ ein!

Wie schmeckt das Schulessen, und wie sollte es in Zukunft aussehen?

Ihre Ideen, Wünsche und Visionen rund um nachhaltige Schulverpflegung können alle Bremer Schüler:innen von der Grundschule bis zur Oberstufe einreichen.

Ob Bild, Video, Song, Gedicht, Collage oder Performance – gefragt sind kreative Beiträge, die zeigen, was die Schüler:innen bewegt. Findet euch als Klassen, AGs oder Teams ab drei Personen zusammen und erstellt Beiträge im Unterricht oder außerhalb.

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen exklusiven Kochworkshop mit Jens Vaassen (dem Ernährungs-Experten von Werder Bremen), ein Frühstück auf dem Bauernhof, Sachpreise sowie einen Platz in der anschließenden Ausstellung der eingereichten Werke.

Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2025. Die Preisverleihung findet am 19. November von 16 bis 18 Uhr im Forum Küche statt.

Fragen und Einreichungen bitte an: wettbew@uni-bremen.de