Die Rückkehr des Schulfernsehens

Der verlängerte Lockdown beeinflusst auch das Fernsehprogramm für Kinder. Zwar nicht im Hauptprogramm, aber immerhin in den Spartensendern, dritten Programmen und im Internet zeigen die großen Fernsehsender vermehrt Bildungssendungen für Kinder ab dem Grundschulalter. Auch wenn die Inhalte der Sendungen aufgrund der unterschiedlichen Lehrpläne in den verschiedenen Bundesländern schwer auf konkrete Unterrichtsthemen eingehen können, wollen sie den Distanzunterricht dennoch mit speziellen Themen für Kinder und Eltern ergänzen.

So erweitert der KiKa sein Angebot vom 11. bis 31. Januar mit Sonderprogrammen im TV und Internet: Unter dem #ZeitFür reist Promireporterin Clarissa im Geschichtsfromat "Triff..." in Epochen von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung. So trifft Clarissa die Schriftstellerin Astrid Lindgren, die beiden Kaiser Napoleon und Karl der Große sowie Johann Wolfgang von Goethe. Die neuen Porträts laufen ab dem 13. Januar immer mittwochs um 19:25 Uhr im KiKa. Die Kurzclips zu „Triff berühmte Künstlerinnen“ über die Malerin Frieda Kahlo oder Pianistin Clara Schumann sind seit 6. Januar im KiKA-Player und auf kika.de abrufbereit.

Der Bildungskanal ARD-alpha sendet unter dem Titel Schule daheim ab dem 11. Januar immer Montag bis Samstag zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen. Schon am 10. Januar startete die runderneuerte Version des Youtube-Bildungskanals „alphaLernen“ mit Lernvideos für alle Schularten und Jahrgangsstufen.

Unter dem Titel Terra X plus Schule hat auch das ZDF hat sein Angebot für Schülerïnnen und Lehrkräfte in der ZDFmediathek und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" ausgebaut. Hier werden ab dem 11. Januar jede Woche neue Erklärvideos aus den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik hochgeladen. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch Dokumentationen und fürs TV aufbereitete Beiträge aus der Radiosendung Musste Wissen für Grundschülerïnnen.

Im WDR Fernsehen geht es am 11. Januar ab 11.55 Uhr für Kinder in der Primarstufe und deren Eltern los. Moderator André Gatzke von der Maus und die Grundschullehrerin Pam Fobbe beantworten vorab im Radio und dann in der TV-Sendung und im Live-Stream Fragen von Grundschülerïnnen oder verraten, wie man Aufgaben löst. Wissens- und Erklärfilme und natürlich Aktionen von André sorgen dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Der WDR hat zudem das TV-Programm von Planet Schule – immer Montag bis Freitag ab 7.20 Uhr – kurzfristig angepasst: So gibt es in der Woche ab dem 11. Januar Filme für Grundschüler. Da macht sich die Trickfigur Knietzsche – der kleinste Philosoph der Welt – Gedanken über die Solidarität in Corona-Zeiten. Die Woche ab dem 18. Januar setzt auf Geschichtsthemen, und ab 25. Januar zeigt der WDR Filme in englischer Sprache, zum Beispiel über die kanadischen Nationalparks oder Teens in den USA.

