Gemeinsam lesen in der Schwarzen Kinderbibliothek

Schwarze und afro-deutsche Kinder im Vor- und Grundschulalter und ihre Eltern trafen sich seit Mai 2022 regelmäßig in einem Raum des Ambulante Versorgungsbrücken e.V., um gemeinsam zu lesen und sich mit ihrer Identität zu beschäftigen. Am 28. Januar 2023 eröffnete die bundesweit erste Schwarze Kinderbibliothek in ihren eigenen Räumlichkeiten im Bremer Steintor.

"Schwarze Bibliotheken" gibt es unter anderem in Berlin und Köln, allerdings nur für Erwachsenenliteratur. Die Schwarze Kinderbibliothek in Bremen ist bundesweit die erste ihrer Art. Realisiert wurde das Konzept unter dem Motto "Gemeinsam lesen wir" von der Initiative "Zukunft ist bunt", unterstützt vom Bremer Rat für Integration. Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte hat eine Projektförderung in Höhe von 30.000 Euro begeisteuert und die Eröffnung mit einem Grußwort begleitet:

Geschichten in Kinderbüchern werden hierzulande oft aus einer weißen und eurozentrischen Perspektive erzählt. Dagegen sollen die Buchbestände dieser besonderen Bibliothek schwarzen und afrodeutschen Kindern Vorbilder zeigen, die sie in ihrem Alltag inspirieren und motivieren können.

Bereits im vergangenen Jahr haben Sheeko Ismail, die Co-Leiterin der Bibliothek, Maimuna Sallah und das Projektteam an mehreren Wochenenden an dem vorigen, provisorischen Standort Workshops veranstaltet, in denen Familien Bekanntschaft mit Kinder- und Jugendliteratur machen konnten, in denen Schwarze Menschen die Hauptrollen spielen.

Die Schwarze Kinderbibliothek soll ein sogenannter Safe Space werden, an dem Heranwachsende Bücher anschauen, lesen und ausleihen können, die die vielfältigen Lebenswelten Schwarzer Menschen realitätsnah und ohne diskriminierende Untertöne bündeln und widerspiegeln. Grundsätzlich soll der geschützte Raum allen Menschen offenstehen.

Zweimal monatlich können Besucher:innen bei den Treffen neue Geschichten entdecken, in denen schwarze Kulturen im Vordergrund stehen. Die Schwarze Kinderbibliothek „Gemeinsam lesen wir“ möchte ihnen zeigen, dass es unendlich viele Formen von Schwarzsein in Deutschland gibt, in allen Bereichen des Lebens: Bildung, Musik, Kunst, Sport, Politik, Wirtschaft, Therapie, Dienstleistung und in allem gesellschaftlichen Leben.

In den regelmäßigen Treffen finden die Teilnehmer:innen einen geschützten Raum, in dem sie beim gemeinsamen Lesen ihre eigene Identität entdecken können, sich über Empowerment informieren und austauschen, schwarze Held:innen und Vorbilder in Deutschland kennen lernen, um sich inspirieren zu lassen und selbst zu motivieren.

Interessierte können sich kostenfrei per Mail an zukunft.ist.bunt@gmx.de zu den Treffen anmelden.

