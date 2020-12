Schwerlastregale sorgen für Ordnung

In jedem Haushalt gibt es Gegenstände, die recht schwer sind und einen geeigneten Aufbewahrungsplatz brauchen. Normalerweise werden diese Sachen nicht jeden Tag benötigt, nehmen aber viel Platz in den Wohnräumen weg. Deshalb ist es sinnvoll, praktische Stauräume im Eigenheim zu erschaffen, zum Beispiel auf dem Dachboden, in der Garage, im Keller oder in einem Schuppen im Garten. Allerdings können beim Lagern schnell Hunderte von Kilogramm an Gewicht zusammenkommen, abhängig von der Art der gelagerten Dinge. Dazu gehören unter anderem Bücherkisten, Büroordner, elektronische Geräte, Getränkekisten, Sportequipment, Spielsachen der Kinder und Werkzeug. Dabei handelt es sich in manchen Fällen nicht nur um schwere, sondern auch sperrige Gegenstände, welche in belastbaren Regalen ein großes Platzangebot erfordern. Für diesen speziellen Bedarf eignen sich am besten Schwerlastregale, die viel Gewicht tragen können und für Ordnung in allen Bereichen sorgen.

Ganz einfach das Schwerlastregal aufbauen

Normalerweise kommt das Schwerlastregal mit einer ausführlichen Montageanleitung, sodass sich das Aufbauen relativ schnell und einfach durchführen lässt. Dank einem praktischen Stecksystem ist für die Montage der Regalböden nur ein Gummihammer notwendig. Wer auf der Suche nach zweckmäßigen Schwerlastregalen ist, wird im Baumarkt von Toom fündig. Der bekannte Baumarkt hat für seine Kunden diesbezüglich ein breitgefächertes Angebot parat, welches sich sowohl im Hinblick auf die Größenordnung als auch die gesamte Tragkraft unterscheidet. Auf diese Weise wackeln die Regale nicht, auch muss der Nutzer nicht das Einbrechen der Regalböden befürchten. Mit einem soliden Lagerregal lässt sich der vorhandene Stauraum optimal nutzen sowie modellabhängig flexibel erweitern und systematisch ausbauen.

Aufbewahren von Kinderspielsachen

Beim Nachwuchs kommt im Laufe der Zeit einiges an Spielzeug zusammen, vor allem, wenn mehrere Kinder im Haushalt leben. Manche Spielsachen werden nur jahreszeitbedingt genutzt, zum Beispiel Schlitten und sonstige Objekte für die Wintersaison. Damit diese Sachen nicht unnötigerweise viel Platz im Kinderzimmer wegnehmen, bietet sich das Einrichten von Stauraum für das Spielzeug an. Im Schwerlastregal lassen sich alle möglichen Spielsachen verstauen, dazu sind die Dinge gut für den Nachwuchs erreichbar. Allerdings klettern Kinder gerne an Regalen hoch, um an höher verstaute Gegenstände zu kommen oder um eine Suche nach bestimmten Objekten zu starten. Deshalb sollte das Schwerlastregal fest in der Wand verankert werden, damit es nicht umfallen kann. Auf diese Weise müssen sich Eltern keine Sorgen machen, wenn der Nachwuchs wie ein Äffchen am Lagerregal hochklettert.

Sinnvolle Regalsysteme für die Werkstatt

Wer sich eine Werkstatt im Eigenheim einrichtet und dort regelmäßig tätig ist, braucht besonders robuste Regalsysteme. Nur so lässt sich auf Dauer ein ordentlicher Zustand mit einem guten Überblick erhalten, damit der Heimwerker ungestört und produktiv arbeiten kann. Elektrogeräte, Maschinen und Werkzeuge sind nicht nur extrem schwer, sondern oft auch sehr wuchtig und nehmen viel Platz weg. Damit in der Werkstatt alles gut verstaut an seinem Platz ist, bietet sich ein stabiles Werkstattregal an, welches über ein hohe Tragkraft verfügt. Dank variabler Steckregale lassen sich die Systeme bedarfsgerecht erweitern und sich verändernden Anforderungen anpassen. So können Heimwerker dort auch Ersatzfliesen, Farbcontainer, Tapetenrollen und Zementsäcke unterbringen, um sie bei den nächsten Renovierungsarbeiten direkt griffbereit zu haben.