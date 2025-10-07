Zauberhafte Weihnachtsmomente verschicken

Der Duft von Lebkuchen liegt in der Luft, Bastelpapier raschelt, und kleine Hände schneiden, malen, kleben fleißig. Es ist diese besondere Zeit, in der Wohnzimmer zu Kreativwerkstätten werden – und jedes Kinderlachen ein bisschen nach Weihnachten klingt. Statt schnell eine Nachricht per Handy zu schicken, könnt ihr in diesem Jahr etwas viel Persönlicheres zaubern: Weihnachtskarten, die Geschichten erzählen – mit euren Fotos, eurer Handschrift und einer großen Portion Herz.

Einzigartig wie eure Familie

× Erweitern © Canva Familie

Personalisieren bringt allen Freude, denn Weihnachtskarten mit eigenem Design sind kleine Liebeserklärungen an das aufregende Familienleben in der Vorweihnachtszeit. Ein Foto aus dem letzten Schneegestöber, eine bunte Zeichnung oder ein Kindergruß in krakeliger Schrift machen jede Karte unverwechselbar. Sie zeigen: Hier steckt kein Standardtext drin, sondern echtes Leben. Und wer solch eine Karte erhält, spürt sofort die Wärme und Freude, die darin steckt – ob Oma, Patentante oder der Lieblingsnachbar.

Jetzt entdecken und Freude verschicken

Auf Send a Smile könnt ihr euer Familienprojekt digital umsetzen – ganz ohne Kleber, aber mit genauso viel Liebe. Wählt euer Lieblingsmotiv, ladet Fotos eurer Kinder oder ganzen Familie hoch, fügt einen persönlichen Gruß hinzu und spielt mit Farben, Schriftarten und Layouts.

Ob verspielt, klassisch oder mit einem Augenzwinkern – die Auswahl ist riesig, und in wenigen Minuten wird aus eurer Idee eine professionelle Karte, die Send a Smile für euch druckt und direkt verschickt. Ideal für alle, die zwischen Plätzchenbacken, Geschenkeverpacken und Weihnachtsaufführungen ein bisschen Magie in den Alltag bringen wollen.

Von Herz zu Herz geschickt

× Erweitern © Canva Weihnachtskarte

Weihnachtskarten sind kleine Brücken zwischen Menschen. Sie erinnern daran, wer uns wichtig ist, auch wenn wir uns selten sehen. Kinder lieben es, mitzuentscheiden, wer eine Karte bekommt – und zu erleben, wie sehr sich andere darüber freuen. Ob an die Großeltern, die weit weg wohnen, an Freunde, Lehrerinnen oder Nachbarn: Jede Karte ist ein Stück Nähe, die man verschicken kann.

Weihnachten bleibt – und eure Karte auch

Eine personalisierte Karte landet nicht im Papierkorb. Sie bleibt hängen – am Kühlschrank, auf dem Kamin, im Herzen. Sie erzählt vom Miteinander, vom Lachen und von Momenten, die man nicht digital speichern kann.

Also: Kamera schnappen, Kinder an den Basteltisch rufen, Lieblingsdesign wählen – und Weihnachten beginnt schon beim Gestalten.

Jetzt entdecken und Freude verschicken