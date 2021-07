Die Sommerwiese kommt!

× Erweitern © wfb Bremen Freimarkt

Das Osterwiesen-Trostpflaster ist ausdiskutiert: Vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 kann der Jahrmarkt auf der Bürgerweide nun doch stattfinden, da ein ursprünglich geplanter Zirkus abgesagt wurde.

Unter Infektionsschutzgesichtspunkten und strengen Hygieneanforderungen fällt die Sommerwiese kleiner aus als eine reguläre Osterwiese, aber Lieblinge wie Happy Sailor, Crazy Mouse und eine Loopingbahn sind mit dabei. Statt der üblichen knapp 200 Zulassungen sind diesmal nur rund 100 Buden zugelassen. Darunter 15 Fahrgeschäfte für Familien und 9 Karussells für kleinere Kinder.

Dazu werden die Marktstraßen verbreitert, die Abstände zwischen den Geschäften erhöht und die Besuchszahlen auf maximal 6.000 Personen gleichzeitig beschränkt.

Menschen ab 14 Jahren müssen einen negativen Coronatest am Einlass vorweisen, dafür ist das Testcenter in der Messehalle 3 an allen Veranstaltungstagen von 10 bis bis 21.30 Uhr geöffnet. Ausgenommen davon sind nachweislich vollständig Geimpfte und Genesene. Eine Maskenpflicht besteht, solange der Inzidenzwert unter 35 liegt, nur in den Karussellen, den Geschäften und den Wartebereichen – nicht auf der Veranstaltungsfläche. Auch beim Verzehr von Getränken und Speisen besteht grundsätzlich keine Maskenpflicht.

Im Online-Registrierungssystem muss vor dem Besuch ein kostenfreies Ticket für ein Zeitfenster von bis zu 3 Stunden gebucht werden (ab dem 19. Juli 2021).

