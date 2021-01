Satte Rabatte für Bremer Kinder

× Erweitern © SOS Kinderdorfzentrum SOS Kinderdorfzentrum Bremen

30,3 Prozent aller Bremer Kinder leben in Familien, die auf finanzielle Unterstützung durch den Staat angewiesen sind, wie die Statistik der Arbeitnehmerkammer Bremen zeigt. Damit steht Bremen bundesweit an trauriger 2. Stelle, gleich nach Essen mit 33,8 Prozent.

Zusätzliche Hilfen und Unterstützung bekommen diese Kinder und Familien vom SOS-Kinderdorf-Zentrum (KiDoZ). Das Stadtteil- und Familienzentrum in der Neustadt bietet seit 2011 unter anderem vergünstigte Mittagstische, einen Bekleidungs- und Spielzeugverkauf, vielfältige Kurse und Beratungen für Eltern und Kinder an.

Mit der neuen KiDoZ-Karte wird es ab 2021 noch günstiger:

× Erweitern © Guido Hoffmann SOS KiDoZ Familienrabattkarte

Wer die Familien-Rabattkarte hat, zahlt bei allem, was im Stadtteil- und Familienzentrum Geld kostet, höchstens ein Drittel des regulären Preises. Dies betrifft den Einkauf im Secondhandladen für Kinderkleidung, Spielzeug und Babybedarf, die Teilnahmegebühr für einen Kurs oder das Mittagessen im Familiencafé. Kinder bis einschließlich 6 Jahren erhalten sogar ein kostenloses Mittagessen pro Tag, wenn ein Elternteil die Karte vorlegt: Der Mittagstisch wird immer montags bis freitags von 11:30 bis 13:30 Uhr im KiDoZ in der Friedrich-Ebert-Straße angeboten. In Zeiten der Kontaktbeschränkungen als SoMi To Go, also zum Abholen. Wer trotz Lockdown Bekleidung oder Spielsachen aus dem Secondhandladen benötigt, erhält diese werktags nach Anmeldung unter 0421-5971231, Sachspenden werden immer montags bis freitags zwischen 11 und 13 Uhr angenommen.

„Natürlich gibt es auch weiterhin jede Menge kostenlose Angebote“,

berichtet Monika Lysik vom SOS Kinderdorf-Zentrum: „Mit unserem neuen Preissystem wollen wir aber diejenigen, denen wenig Haushaltseinkommen zur Verfügung steht, ganz besonders unterstützen.“

Bekommen können Eltern die kostenlose KiDoZ-Karte direkt im SOS-Kinderdorf-Zentrum wenn sie Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen oder wenn sie Auszubildende bzw. BaföG-Empfänger:innen mit mindestens einem Kind bis einschließlich 6 Jahren sind. Einfach mit dem Anspruchsnachweis montags, mittwochs und freitags zwischen 12 und 14 Uhr vorbeikommen oder einen Termin unter 0421-5971231 vereinbaren. Die Karte wird dann direkt ausgestellt und ist sofort einsatzbereit.

Inhaber:innen der KiDoZ-Karte können auch bei den Musik-Kindern richtig viel sparen: Am 3. Februar 2021 startet der Kurs für musikalische Früherziehung, der trotz Lockdown als Bildungsveranstaltung stattfinden darf. Acht Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren treffen sich dort dann jeden Mittwoch, um unter musikpädagogischer Anleitung zu singen, tanzen und musizieren. Regulär kostet die Teilnahme an 20 Treffen 109,40 Euro, Eltern mit KiDoZ-Karte zahlen nur 36,40. Anmeldungen werden unter 0421-5971231 entgegen genommen.

Weitere Angebote des KiDoZ sind unter sos-kinderdorf-bremen.de und auf Facebook zu finden.