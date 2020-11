Wasser und Seife statt Socken und Schokolade

× Erweitern © Aurelie Marrier D'Unienville/Oxfam Trinkwasser schenken mit Oxfam Trinkwasser schenken mit Oxfam

Wer auf der Suche nach einem wirklich sinnvollen Weihnachtsgeschenk ist, kann mit lebensrettenden Spendengutscheinen Menschen weltweit glücklich und gesund machen.

Was für ein Jahr! Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen – Hygiene steht seit Monaten oben auf unserer täglichen To do-Liste. Wichtigste Werkzeuge: Wasser und Seife. Beides steht uns ausreichend zur Verfügung. In vielen Ländern sind sie jedoch Mangelware – im Kampf gegen Infektionskrankheiten wie COVID-19 ist das fatal. Abhilfe schaffen und Weihnachten zur sauberen Sache machen kann jeder mit einem Spendengeschenk von OxfamUnverpackt, das im Namen des Beschenkten dort Gutes tut, wo dauerhaft Not und Armut herrschen.

Kleine Geste – große Wirkung

Mehr als 60 Spendengeschenke stehen online und in den Oxfam Shops zur Verfügung. Zu dem symbolischen Präsent gehören eine Geschenkkarte und ein Kühlschrankmagnet, und wer rechtzeitig vor den Feiertagen bestellt, bekommt sie per Post zugeschickt. Kurzentschlossene können zwischen den digitalen Varianten „PDF zum Selbstausdrucken“ und „E-Card zum Versenden“ wählen. Die Erlöse fließen dorthin, wo die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam sie für ihre Arbeit am dringendsten benötigt – 2020 verstärkt in den Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

Dafür stehen zum Beispiel Seifen-Pakete für 9 Euro, Hygiene-Sets für 25 Euro oder Trinkwasser-Vorräte für 16,50 Euro zur Auswahl. Ein Hygiene-Set kann beispielsweise bis zu sieben Menschen mit Dingen versorgen, die sie für die tägliche Hygiene und zum Schutz vor Infektionskrankheiten benötigen.

Hier wird Weihnachten 2020 zur sauberen Sache.