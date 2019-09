© Deutsch-Russisches Forum e.V. Spielend Russisch lernen Marija Skryl und Shwetha Thayala Segar

Shwetha Thayala Segar und Marija Skryl vom Schulzentrum Bördestraße in Bremen-Lesum haben es geschafft: Sie haben sich beim Bundeswettbewerb erfolgreich ins Russisch-Finale gespielt.

In der Regionalrunde des Bundescups "Spielend Russisch lernen" setzten sich die beiden Schülerinnen gegen zwölf weitere Teams aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein durch. Damit haben sie sich die Eintrittskarte zum großen Bundescup-Finale im Europa-Park in Rust erspielt, wo sie gegen 17 weitere Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz antreten und um eine mehrtägige Reise nach Moskau und St. Petersburg spielen.

Zu Gast war auch Bremens Bildungssenatorin, Claudia Bogedan, die die Regionalrunde an der Oberschule an der Lerchenstraße eröffnete: „Der Bundescup ‚Spielend Russisch lernen‘ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jugendliche ihre Sprachkenntnisse auf spielerische Art erweitern können. Sprache ist der Schlüssel für ein verständnisvolles, demokratisches Miteinander, für die Bereitschaft Dialoge zu führen, wertvolle Einblicke in Kulturen zu gewinnen und Vorurteile abzubauen."

Seit Beginn des Wettbewerbes in 2007 haben 50.000 Schülerïnnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen, in 2019 waren es 4.200 Schülerinnen und Schüler aus 202 Schulen in drei Ländern.

Der Bundescups „Spielend Russisch lernen“ spricht drei Zielgruppen an: Jugendliche, die Russisch als Muttersprache mit nach Deutschland gebracht haben, Schülerïnnen, die Russisch in der Schule lernen und diejenigen, die erste Erfahrungen mit dem Russischen machen möchten.

Mitmachen ist ganz einfach: Pro Schule müssen sich mindestens vier gemischte Mannschaften finden, eine Mannschaft besteht aus zwei Schülerïnnen mit einem Gesamtalter von mindestens 26 Jahren, wobei ein Russisch-Könner und ein Russisch-Nichtkönner dabei ist.

Den Schulen, Lehrerïnnen und Schülerïnnen entstehen keine Kosten. Das Deutsch-Russische-Forum e.V. stellt alle Lernmaterialien und übernimmt die Fahrtkosten zu den Regionalrunden sowie zum Finale. Beim Finale ist zusätzlich für Übernachtung und Verpflegung gesorgt.

Detaillierte Teilnahmevoraussetzungen und das Anmeldeformular finden sich jeweils zu Beginn des aktuellen Wettbewerbjahres aktualisiert auf der Homepage.