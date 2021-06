Wer kennt die Spielplatz-Hausordnung?

× Erweitern © pxhere.com Kinder auf dem Spielplatz

Dass auf Spielplätzen weder Zigaretten, Alkohol noch Drogen konsumiert werden sollen, dürfte jedem klar sein. Aber nicht alle wissen, dass auch Hunde sowie Grillpartys nicht zugelassen sind - auch nicht, nach der Schließzeit um 22 Uhr. Dass aber auch das Tragen von Helmen auf den Spielgeräten tabu ist, wissen die wenigsten.

© Sozialressort Spielplatz-Stele, Bremen

Damit es bei den Nutzer:innen zukünftig nicht mehr zu Missverständnissen hinsichtlich der Hausordnung kommt, lässt die Bremer Sozialsenatorin ab dem 31. Mai 2021 auf zunächst 21 großen Spielplätzen Bremens 2 Meter hohe Informationstafeln aufstellen. Die kleineren Spielplätze sollen bis 2023 ebenfalls mit den Schildern ausgestattet sein. Den Anfang macht der Spielplatz im Waller Park. Auf den neuen Schildern sind außerdem Telefonnummern für Notrufe und Schadensmeldungen und den Notruf aufgenommen.

"Wir machen die Erfahrung, dass Spielplätze häufig als Versammlungsplätze genutzt werden, wo gegrillt und Feste mit Bier und Musik gefeiert werden", sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann. "Das ist zwar menschlich, öffentlich nutzbarer Raum in der Stadt ist rar. Wir müssen dafür sorgen, dass den Kindern nicht der wenige Raum zum Spielen genommen wird, der ihnen in der Stadt zur Verfügung steht."

Spielplätze haben ihre Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr übrigens nicht, weil Kinder in der Regel spätestens nach 22 Uhr schlafen, und die Plätze danach dann für Jugendliche oder Erwachsene zur Verfügung stehen können. Vielmehr gilt die Nachtruhe vor allem im Interesse der Anwohner:innen.

Und warum sollen Kinder auf Spielplätzen keine Helme tragen?

Beim Spielen und Toben an Rutschen und Klettergerüsten erhöhen die Schutzhelme das Unfallrisiko erheblich: Zum einen können die Helme mit den Haltegurten an Streben, Schaukelketten oder Seilknoten hängen bleiben und zur Strangulationsgefahr werden. Zum anderen können Kinder, die einen Fahrradhelm tragen, an engen Einstiegstellen und Toren von Kletter- und Rutschgeräten mit dem Helm so heftig anstoßen, dass schwere Genickverletzungen entstehen. Diese Unfallrisiken durch Fahrradhelme und im Übrigen auch Schlüsselbänder bestehen ebenfalls beim Klettern auf Bäumen. Also: Vor dem Spielen Helm absetzen!