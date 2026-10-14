Kinder fit für die Herausforderung!

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Anfang 2026 hieß es 20 Mal ohne Elterntaxi in die Schule, jetzt startet die nächste Runde der bundesweiten SpoSpiTo-Bewegungs-Challenge. Diesmal lautet das Ziel für Kitas und Grundschulen: 20 Millionen Bewegungseinheiten wollen innerhalb von vier Wochen von allen bundesweit teilnehmenden Einrichtungen erreicht werden.

Die Umsetzung funktioniert getreu dem Motto "Sporteln, Spielen, Toben" ganz unkompliziert und flexibel: Ob als wacher Start im Morgenkreis, als bewegte Pause im Klassenzimmer oder als Abschiedsritual vor dem Abholen – jede Aktion zählt. Der Veranstalter stellt dafür Ideen wie Hampelmann, Kniebeugen oder Diagonalläufe bereit, die ohne Aufwand mitgemacht werden können. Aber auch jede andere Übung zählt, und sogar nach Feierabend geht das Punktesammeln weiter – ob beim Toben auf dem Spielplatz oder beim Ausflug per Fahrrad. Die Kinder bekommen ihre persönliche Teilnehmerkarte von der Kita oder Schule mit nach Hause, und immer, wenn sie sich am Nachmittag auf dem Spielplatz austoben, mit dem Rad zur Oma fahren oder zu Hause eine Runde im Kinderzimmer hüpfen, dürfen sie (oder ihre Eltern) das auf der Karte vermerken.

Diese heimischen Extrarunden fließen mit in die Gesamtwertung der Einrichtung ein, wenn die Karten abgegeben werden. Für Lehrkräfte und Erziehende bringt das Projekt vor allem konzentriertere Kinder und neuen Schwung im Raum, in Familien sorgt es für einen neuen Spaßfaktor – und am Ende wartet auf jedes Kind eine Urkunde als motivierender Lohn.

So macht ihr mit:

Die Aktion läuft vom 5. Oktober 2026 bis zum 23. April 2027. In dieser Zeit können Kitas und Grundschulen ihre vier Aktionswochen völlig flexibel wählen und müssen diese noch nicht einmal an einem Stück durchziehen, sodass sich das Projekt ganz ohne Stress in den Einrichtungsalltag einfügt. Die kostenlose Anmeldung ist bis zum 5. März 2027 möglich.

Auf der Website spospito-challenge.de geht es direkt zur Online-Registrierung. Dort werden nur die Postleitzahl der Einrichtung sowie die Anzahl der teilnehmenden Kinder benötigt, um die Materialien wie persönlichen Teilnehmerkarten und Urkunden passend zu erhalten. Die Teilnahme ist für Kitas und Schulen kostenlos.

Anleitungen zu den Bewegungsübungen sowie kostenlose Anmeldung auf spospito-challenge.de/bewegungsuebungen.