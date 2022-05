Dabei sein ist alles!

× Erweitern © Canva Sportabzeichen

Der Wettbewerb um das Deutsche Sportabzeichen tourt zum 18. Mal durch Deutschland und macht am 30. Juni 2022 auch in Bremen Halt. Dann können sich Kinder und Erwachsene am Weserstadion der sportlichen Herausforderung stellen und das Ehrenzeichen in Bronze, Silber oder Gold erkämpfen.

Ob Couchpotatoe oder Fitnesscrack, hier können alle mitmachen, die mindestens 6 Jahre alt sind, schwimmen können und sich vorab angemeldet haben. Aus jeder der vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination muss eine Übung im Laufen, Schwimmen oder Radfahren erfolgreich abgeschlossen werden, um das Bronzeabzeichen zu erlangen.

Austragungsort ist Platz 11 am Weserstadion, Fragen zum Termin in Bremen beantwortet Daniel Fangmann vom Landessportbund Bremen unter 0421-7928730 oder per Mail an d.fangmann@lsb-bremen.de

