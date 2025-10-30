Kleine Schritte, große Wirkung

× Erweitern © Andrey/AdobeStock SpoSpiTo Bewegungspass, Elterntaxis stoppen

Jetzt kommt Bewegung in den Schulalltag: Der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2026 startet – und eure Schule kann mitmachen! Die Abkürzung steht für Sporteln, Spielen, Toben – also genau das, was viele Kinder häufig viel zu wenig tun: sich bewegen, dabei Spaß haben und Energie tanken. Dahinter steckt ein Herzensprojekt, das seit Jahren Kinder in Bewegung bringt, um ihre Selbstständigkeit, Konzentration und Abwehrkräfte zu stärken – und ganz nebenbei wird auch noch das Klima geschont.

Mamaaa, kannst du mich schnell fahren?

Ein Satz, den viele Eltern nur zu gut kennen. Und ehrlich: Wer hat nicht schon mal dem Elterntaxi nachgegeben, weil’s regnet oder die Zeit knapp ist? Doch was wäre, wenn Kinder ihren Schulweg wieder selbst in die Hand – oder besser: unter die Füße – nehmen?

Genau das schafft der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass – eines der größten Schulprojekte Deutschlands für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg. Über 137.000 Kinder waren 2025 schon mit dabei – 2026 sollen es 150.000 werden.

Kinderleicht mitmachen und gewinnen

× Erweitern © Irina Schmidt/AdobeStock SpoSpiTo Bewegungspass, Elterntaxi, Schulweg

Das Prinzip ist denkbar einfach: Innerhalb von sechs Wochen heißt es 20 mal ohne Elterntaxi in die Schule kommen – zu Fuß, mit dem Roller oder dem Rad. Für jeden eigenständig bewältigten Weg gibt’s einen Eintrag im Bewegungs-Pass, und am Ende winken eine Urkunde und die Chance auf tolle Preise wie Gutscheine von Decathlon, coole Jump-Schlamperboxen von neoxx oder Vaudé-Rucksäcke für die nächsten Abenteuer.

Aber das Beste: Die Kids starten mit Bewegung, frischer Luft und einem klaren Kopf in den Schultag – während vor der Schule endlich weniger Stau herrscht. Und die Eltern haben schließlich auch was davon: mehr Kaffeezeit daheim statt Parkplatzchaos vor der Schule.

Die Anmeldung für den Bewegungspass 2026 erfolgt von der Schule (Leitung, Sekretariat, Lehrkraft, Elternbeirat oder Förderverein) und mit Zustimmung der Schulleitung.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 6. Februar 2026.

Alle Infos & Anmeldung auf www.spospito-bewegungspass.de