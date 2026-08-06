Und alle radeln mit!

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Seit Jahren bringt die weltweite Klima-Bündnis-Kampagne Millionen Menschen auf die Sättel – jetzt rollt die Fahrrad-Challenge zum dritten Mal durch Bremen. Vom 30. August bis zum 19. September zählt jeder gefahrene Kilometer. Und zwar buchstäblich: Egal ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, Uni oder Schule, beim Brötchenholen, der Hunde-Runde oder beim Ausflug ins Grüne. Jeder Kilometer hilft, das Klima zu schützen, Bremen im bundesweiten Ranking nach vorne zu bringen und den inneren Schweinehund schrumpfen zu lassen.

Ganz gleich, ob ihr ohnehin jeden Tag auf zwei Rädern unterwegs seid oder drei Wochen lang testen möchten, wie viel Auto sich durch Drahtesel ersetzen lässt: Mitmachen ist ausdrücklich für alle gedacht.

Wer radelt mit?

Alle! Egal ob Neulinge oder passionierte Vielfahrer, Bremer:innen oder Gäste aus dem Umland. Radelt allein oder tretet in der Gruppe an:

Schulklassen samt Lehrkräften

Kolleg:innen aus Betrieben und Unternehmen

Familie, Freundeskreise, Vereine und Verbände

Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft und des Senats

Und wer noch keine Truppe hat, schließt sich einfach dem „Offenen Team – Bremen“ an. Teams können sich übrigens auch während der laufenden Aktion noch gründen!

So einfach seid ihr dabei:

Anmelden: Auf stadtradeln.de/bremen registrieren, ein Team gründen oder einem bestehenden beitreten. In die Pedale treten: Vom 30. August bis 19. September 2026 alle Strecken direkt per Stadtradeln-App aufzeichnen oder manuell im Web-Account eintragen. (Nachträge sind bis zum 26. September möglich). Gewinnen: Leistung im Ranking verfolgen, Bremens Siegerteam ermitteln und tolle Preise abräumen.

Gemeinsam Kilometer schrubben macht nicht nur Spaß, sondern belohnt auch. Den drei aktivsten Radelnden winken echte Hauptpreise. Zudem werden unter allen Teilnehmenden attraktive Goodies Shirts, Smartphone-Halterungen und viele weitere Überraschungen verlost.

Aufsatteln, anmelden und Flagge für den Klimaschutz zeigen: stadtradeln.de/bremen