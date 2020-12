Für Kinder kostenlos: Das neue Stadtticket

× Erweitern VBN © Kluge Kommunikaton GmbH VBN, Busschule

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. Am 1. Dezember 2020 war es beschlossene Sache: Ab dem 1. Januar 2021 fahren Bremer Schulkinder und Auszubildende aus Familien mit geringem Einkommen mit dem Stadtticket kostenlos, statt wie bisher für den Preis von 30,30 Euro, Erwachsene zahlen noch 25 Euro statt bisher 38,90.

Das Stadtticket gilt in den Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen in und zwischen den Tarifzonen 100 und 101 (Bremen und Bremen-Nord). Wer über den Geltungsbereich hinaus fahren möchte, kann ein günstiges Anschlussticket lösen und damit in ganz Bremen und Niedersachsen fahren.

Berechtigt zur Nutzung des Stadttickets sind Bremerïnnen, die eine oder mehrere der folgenden Sozialleistungen in Anspruch nehmen:

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch ("Hartz IV")

Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII

Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)

Die Leistungsberechtigten erhalten das Stadtticket nur in Verbindung mit einer Kundenkarte, die sie kostenlos bei den Sozialzentren des Amtes für Soziale Dienste erhalten. Zu den Adressen und weiteren Infos.