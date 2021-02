Seid ihr bereit für die Regenbogen-Revolution?

Erinnert ihr euch? Zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 wurde die erste Regenbogen-Aktion gestartet, zu der tausende Kinder in ganz Deutschland bunte Regenbogen gemalt und als Mutmacher in ihre Fenster geklebt haben. Seitdem hat Corona unsere Welt auf den Kopf gestellt und offenbar auch alle Regenbogen. Zwei Bremer Sozionautinnen* haben diese spektakuläre neue Form entdeckt und sind jetzt auf der Suche nach weiteren Beweisen ihrer Existenz. Besonderes Merkmal ist die erstaunliche 180° Drehung: Der Regenbogen steht auf dem Kopf und lächelt! Außerdem hat er an seinen Enden magische Schutz-Sterne. So sind die lächelnden Super-Regenbogen nämlich ein wirksame Waffe gegen schwarze Corona-Löcher.

Damit sein buntes Hoffnungsschimmern verbunden mit wertvollen Botschaften durch unsere Galaxien reisen kann, sind jetzt mutige und kreative Entdecker:innen gefragt, die sich zu einer abenteuerlichen Expedition aufmachen auf der Suche nach hoffnungsvollen Regenbogengesichtern aufmachen. Ob zuhause in der Küche, im Kinderzimmer oder im Freien – das Suchen und Teilen von lächelnden, gemalten, gebackenen oder gebastelten Regenbogen-Gesichtern soll Spaß machen, Hoffnung, Zuversicht und natürlich galaktische Abwechslung in jeden Kosmos bringen.

#regenbogengesichter #Regenbogengesichter

So machen alle mit

Also ­Raketen volle Kraft voraus: Jetzt werden Super-Regenbogen gebastelt, gemalt oder gebacken und an allen möglichen Orten aufgehängt und fotografiert. Unter dem #regenbogengesichter können die bunten Kreationen und Geschichten miteinander geteilt oder per E-Mail an lokalessoziales@googlemail.com geschickt werden.

* Die Entdeckerinnen sind übrigens die Kommunikationsdesignerin und Sozialonaution Sonja Gerbing von "LokalesSoziales" und Marion Schmelz von Bremens Secondhand-Shop "Das Kinderzimmer"

Hier kann die Regenbogen-Schablone zum Ausdrucken heruntergeladen werden.