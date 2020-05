Systemsprenger im Online-Kino

× Erweitern © 2019 Port au Prince Pictures Systemsprenger

Unter dem Motto "Support your local Cinema" kann der Aufreger-Film am Muttertag online geschaut und damit auch gleichzeitig ein regionales Kino unterstützt werden.

Der Film "Systemsprenger" ist gerade großes Gesprächsthema, nicht nur bei Eltern und Pädagogïnnen. Der deutsche Arthaus-Kinoerfolg wurde in 8 Kategorien des Deutschen Filmpreises 2019 ausgezeichnet und über 630.000 Besucher sahen den Film bis Mitte März 2020 in den Kinos.

Am Sonntag, den 10. Mai 2020 ist Systemsprenger-Kinotag, dann können Zuschauerïnnen den Film per Online-Streaming sehen und dazu an einem mehrstündigen Frage-und-Antwort-Marathon mit der Filmcrew und den Darstellerïnnen teilnehmen.

Eine Liste der teilnehmenden Kinos steht am Aktionstag ab 0:01 Uhr auf der temporären Filmplattform CVOD zur Verfügung, wo mittels Eingabe der eigenen Postleitzahl das Lieblingskino in der Nähe ausgewählt werden kann. Der Abruf kostet einmalig 9,99 Euro. Dafür kann man am 10. Mai 2020 den Film 24 Stunden lang streamen sowie über den Zugangslink zum Live-Stream an den Q&As mit der Filmcrew inklusive Regisseurin teilnehmen. Ein Drittel der Einnahmen geht an das von den Usern ausgewählte Kino.

Über den Film

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule - egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man beim Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Dabei will Benni nur Liebe, Geborgenheit und wieder bei Mama wohnen. Doch Mutter Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint, versucht der Anti-Gewalttrainer Michael, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. Das berührende Drama von Nora Fingscheidt will weder anklagen noch urteilen, sondern wirbt mit großer Kraft um Verständnis für ein Kind, das mit extremen Ausbrüchen nach Halt und Geborgenheit sucht.