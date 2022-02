× Erweitern © Bundesverband Kinderhospizarbeit Tag der Kinderhospizarbeit, grünes Band des Mitgefühls

Grüne Bänder sind für die Familien unheilbar erkrankter Kinder das, was die rote Schleife am Welt-Aids-Tag ist: ein Zeichen der Solidarität. Am Tag der Kinderhospizarbeit, den 10. Februar 2022, können mit einem grünen Band an der Tasche, am Kinderwagen oder an der Jacke alle Menschen ihre Anteilnahme zeigen und den betroffenen Kindern, ihren Familien und allen, die sich für sie einsetzen, damit sagen, dass sie nicht allein sind.

„Diese Art der öffentlichen Anteilnahme und Aufmerksamkeit ist sehr wichtig für die Betroffenen. Denn unheilbar kranke Kinder, deren Lebenszeit beschränkt ist, und ihre Familien leben in einem permanenten Ausnahmezustand,“ erläutert Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz.

In Deutschland gibt es rund 50.000 Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind. Für sie und ihre Familien setzt sich der Bundesverband Kinderhospiz ein, um sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Als gemeinnütziger Verein unterstützt er betroffene Familien finanziell und materiell, erfüllt Kinderwünsche, startet Spendenaufrufe, und sein Sorgentelefon "Oskar" ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800 88 88 47 11 erreichbar.

Das grüne Band für unheilbar kranke Kinder und alle, die sich für sie einsetzen, ist im Online-Shop für 1 Euro erhältlich. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der Kinderhospizarbeit zugute.

Kinderhospizarbeit in der Nähe