Ausgezeichnete kleine Forscher:innen

× Erweitern © Marcus Meyer Photography/botanika Bremen Tag der kleinen Forscher, Schmetterlinge in der Botanika

Schmetterlinge fetzen offensichtlich am meisten: Im Februar waren Kita-Kinder und Grundschüler:innen zum Wettbewerb "Tag der kleinen Forscher" unter dem diesjährigen Motto "Papier, das fetzt" aufgerufen.

Rund 20 Bremer Kitas und Grundschulen haben daraufhin geforscht, gefaltet, gebastelt und gemalt, was das Material hielt. Und siehe da: Unzählige Schmetterlinge flatterten daraufhin ins Landesinstitut für Schule (LIS) und die Botanika, die gemeinsam aufgerufen hatten. Die besten Einsendungen wurden von ihnen prämiert, und nun sind nicht nur unzählige Schmetterlinge aus Papier, Pappe und anderen Zellstoffen, sondern auch Raupen, Lande- und Futterplätze noch bis zum 16. Juli 2021 im Foyer der botanika zu bewundern.

Die kleinen Forscher:innen haben herausgefunden, welche Materialien sich besonders gut eignen, welche Konstruktionen am haltbarsten sind und welche am besten fliegen. „Wir sind überwältigt von der Zahl und der Qualität der Papierfalter und Forschungsfragen, die uns erreicht haben“, verrät Dr. Claudia Börger, Referentin am LIS und Koordinatorin des Netzwerks „Kleine Forscher in Bremer Grundschulen“. Als Jurorin hat sie die Werke der kleinen Forscher begutachtet und darüber entschieden, welche Gruppen einen tollen Forschertag in der Botanika verbringen dürfen.

Drei Grundschul- und drei Kitagruppen beeindruckten die Jury besonders: Die kleinen Forscher aus der Klasse 3c von der Grundschule Burgdamm, die Lerngruppe Blauvon der Grundschule Stader Straße sowie die Klassen 1a und 1c von der Grundschule an der Humannstraße zählen zu den glücklichen Gewinnern unter den Grundschulkindern. Bei den Kitagruppen können sich die Mädchen und Jungen der Kita Mülheimer Straße, die blaue Gruppe aus der Kita Laubfrösche und die kleinen Forscher vom Kinder- und Familienzentrum Robinsbalje auf eine Entdeckertour durch die Botanika freuen.

Herzlichen Glückwunsch!