Wer kommt ins Team Baby?

Wissenschaftler:innen der Jacobs University haben eine neue App entwickelt, die die Kommunikation von werdenden Mamas und Papas mit der Geburtshilfe unterstützen soll. Um die Effektivität zu testen, sucht das Team um Gesundheitspsychologin Frau Prof. Dr. Sonia Lippke jetzt Schwangere zur Teilnahme an einem App-Workshop. Der Aufwand wird mit 12 Euro pro Stunde entschädigt.

Während des Workshops auf dem Campus unterstützen die Testerinnen die Entwickler:innen und decken Schwachstellen auf. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, alle wichtigen Informationen zu berücksichtigen und Missverständnisse auszuräumen. Damit will TeamBaby zukünftig dazu beitragen, die Häufigkeit von vermeidbaren unerwünschten Ereignissen in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu verringern. Die App soll die Vorbereitung auf die Geburt verbessern, eine selbstbestimmte Geburt ermöglichen, bei der Wünsche der Schwangeren berücksichtigt werden, interaktive Trainingseinheiten beinhalten und schöne und sichere Geburten für alle Beteiligten ermöglichen. Darüber hinaus kann eine sichere Kommunikation während der Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge dazu beitragen, dass die Patient:innen mit ihrer Behandlung zufriedener sind. Durch die kostenlose App sollen sowohl werdende Mütter als auch ihre Angehörigen ihre Kommunikationsmöglichkeiten verbessern.

Bei der Entwicklung kooperiert das leitende Team der Jacobs University Bremen mit den Kliniken für Geburtshilfe in Frankfurt und Ulm, dem Aktionsbündnis für Patientensicherheit in Berlin und der Techniker Krankenkasse.

Schwangere, die die Entwicklung der App unterstützen möchten, wenden sich einfach an das Projektteam, um einen Termin zu vereinbaren: Per E-Mail an teambaby@jacobs-university.de oder telefonisch unter 0421-2004732. Bitte Kontaktdaten zur Erreichbarkeit hinterlassen!