Jetzt doch: Testpflicht an Schulen und Maskenpflicht an Grundschulen

Seit dem 15. März 2021 werden kostenlose Schnelltests in Bremens Kitas und Schulen zur Verfügung gestellt, allerdings ist die Quote der freiwillig Getesteten noch nicht hoch genug. Daher hat der Senat am 6. April 2021 für das Land Bremen nun die Einführung der Testpflicht beschlossen, sobald der Inzidenzwert die Marke 100 erreicht. Außerdem wird auch in den Grundschulen das Tragen eines Mundnasenschutzes verpflichtend, sobald eine Inzidenz von 100 und mehr vorliegt. Dabei wird allen Beschäftigen und Kindern das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen, eine Alltagsmaske ist jedoch ausreichend. Am Montag, den 5. April 2021 lag der Wert in Bremen bei 104,3, in Bremerhaven bei 194,5.

Da sich die Zahl der Neuinfektionen trotz vieler Einschränkungen und Maßnahmen nicht nachhaltig senkt, sieht der Bremer Senat diese weiteren Schritte zur Eindämmung des Virus als notwendig an, besonders auch, um Schüler:innen möglichst viel Präsenzunterricht anbieten zu können. Obwohl die Durchführung der Schnelltests in den Schulen zwar problemlos verläuft, ist die Quote der Getesteten nicht hoch genug, um einen umfassenderen Schutz bieten zu können.

Um sicheren Infektionsschutz an Schulen zu gewährleisten, soll ein aktuelles negatives Testergebnis zukünftig Voraussetzung für den Zutritt und Verbleib auf dem Schulgelände sein. Dazu können sich alle am Schulleben Beteiligten zweimal pro Woche kostenfrei testen lassen.

Kita-Kinder können nach den Osterferien im Land Bremen an freiwilligen Schnelltests teilnehmen. Als weitere Schutzmaßnahme bleibt das Impfen von Beschäftigten an Grundschulen, Förderzentren und weiterführenden Schulen vorrangig.