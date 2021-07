Theatergarten för Lütte

× Erweitern © Stadtkultur e.V. Theatergarten in den Wallanlagen, Kindertheatertage

Nachdem Seemann Nagelritz vom 22. bis 25. Juli mit Bremer:innen über die Zukunft der Innenstadt diskutiert hat und bevor im August im Theatergarten in den Wallanlagen "Die blaue Stunde" mit Maskentheater, Lichtkunst und Klangraum schlägt, gehört die Sommerbühne den Kindern:

Unter dem Namen „Theater för Lütte“ gibt es für Kinder und Familien an 13 Tagen Figuren- und Impro-Theater, musikalische Lesungen, Zauberei und vieles mehr erleben. Geschichtenerzählungen, Theater mit dem Sams, Jazz for Kids, Friedrich der Zaubererrr und viele mehr unterhalten das junge Publikum. Die Vorstellungen finden vom 27. Juli bis zum 8. August wochentags ab 15 Uhr statt, an den Wochenenden gibt es sogar zwei Aufführungen, jeweils um 11 und um 15 Uhr. Der Eintritt zum Kindertheater ist kostenfrei, Tickets sollten aber vorab gebucht werden!

Vom 20. bis 22. sowie vom 25. bis 28. August erwartet die etwas größeren Zuschauer:innen bei der "Blauen Stunde" dann eine zauberhafte Atmosphäre: Während eines 50-minütigen Spaziergangs durch den Theatergarten erleben sie ein Gesamtkunstwerk aus Maskentheater, Lichtkunst und Klangraum. 12 Bremer Maskenkünstler:innen zeigen kleine Geschichten auf Gartenbänken, erzählen vom melancholischen Tango der Rollatoren in Parkanlagen, von den Bilderwelten der Traumtänzer, und auch die Bronze-Skulptur „Aegina“ bleibt in so einer Nacht nicht allein.

