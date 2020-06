Tierlieb trotz Corona

© Tierheim an der Hemmstraße Tierheim Bremen

Auch die Tiere im Heim an der Hemmstraße wollen nicht vergessen werden. Deshalb laden ihre Pflegerïnnen vom Bremer Tierschutzverein Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren zu einem kreativen Wettbewerb ein. Unter dem Motto "Tierliebe in Zeiten von Corona“ freuen sie sich auf Bilder, die ein aufregendes, berührendes oder lehrreiches Erlebnis der letzten Wochen erzählen, in dem ein oder mehrere Tiere die Hauptrolle spielen. Ob das eigene Haustier, eins aus der Nachbarschaft, von den Großeltern oder aus der freien Natur oder dem Tierpark ist ganz egal. Zu jedem Bild soll auch ein kleiner Text eingereicht werden, worin das Erlebnis beschrieben wird. Eine Jury des Bremer Tierschutzvereins wählt aus allen Einsendungen die jeweils drei schönsten Bilder aus drei Altersgruppen aus und veröffentlicht die neun Gewinnerbilder in einem digitalen Booklet. Einsendeschluss ist der 30. Juni bis 0 Uhr an jugend@bremer-tierschutzverein.de. Wer sein Bild mit Geschichte lieber per Post schickt, schreibt an: Bremer Tierschutzverein e.V., Jugendabteilung, Hemmstr. 491, 28357 Bremen auf den Umschlag, und ergänzt im Absender bitte möglichst eine E-Mail-Adresse, an die der Tierschutzverein antworten kann.

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es hier.