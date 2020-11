Ein Haus mit Garten für trauernde Kinder

× Erweitern © Trauerland e.V. Trauerland

Im Trauerland finden Kinder und Jugendliche, die einen nahestehenden Menschen verloren haben, Unterstützung, Gruppentreffs und Beratungsangebote. Der gemeinnützige Bremer Verein mit Außenstellen in Oldenburg und Verden bietet sein umfangreiches Hilfsangebot bereits seit 1999 kostenlos an, zuletzt verteilt auf zwei Teams in Walle und Schwachhausen. „Trauerland ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und es ist an beiden Standorten eng geworden“, sagt Simin Zarbafi-Blömer, geschäftsführender Vorstand. „Auch ist die Arbeit von zwei Orten aus kräftezerrend und für viele Abläufe erschwerend“. Dies wird sich jetzt bald ändern:

© Getty Images Thomas Schaaf

Prominente Unterstützung

Mithilfe seines prominenten Botschafters Thomas Schaaf konnte der Trauerland e.V. ein neues Zuhause finden: Ende letzten Jahres erzählte der Ex-Werder-Trainer in einem Radio-Interview von den Umzugswünschen. Daraufhin wurde dem Verein ein entsprechendes Haus angeboten. „Wir sind glücklich und dankbar über diese tolle Möglichkeit und freuen uns, mit der Vermieterin eine neue Unterstützerin gewonnen zu haben.“

Nachdem über alle behördlichen Anträge und Auflagen positiv entschieden wurde und die Umbauarbeiten starten können, wird der neue Bremer Trauerland-Standort ab 1. Dezember 2020 in der Schwachhauser Heerstraße 268a zu finden sein. Neben der zentralen Lage mit Straßenbahn-Haltestelle vor der Tür freut sich Simin Zarbafi-Blömer auch über den Garten, der zu dem Haus gehört. „Bei gutem Wetter stellt er eine zusätzliche Option für unsere Kindertrauergruppen dar.“

