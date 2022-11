Trost für trauernde Jugendliche

× Erweitern © Trauerland Jugendtrauergruppe

Kinder und Jugendliche, die einen nahen Angehörigen durch Tod verloren haben, fühlen sich oft allein gelassen. Einen geschützten Raum für ihre Trauer finden sie im Trauerland, dem Bremer Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Dort treffen sie junge Menschen, die das gleiche Schicksal erlitten haben und erfahren professionelle Trauerbegleitung.

Im Januar 2023 starten neue Gruppen für Jugendliche ab 12 Jahren und junge Erwachsene ab 16 Jahren in eine neue Runde.In den Gruppen haben Jugendliche die Gelegenheit, andere trauernde Jugendliche kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen. Die Gruppe bietet den Raum, sich Zeit zu nehmen für die Erinnerung an den geliebten Menschen, der gestorben ist. In der Gruppe kann man erzählen, zuhören, Fragen stellen, Rituale zum Abschied gestalten, gemeinsam Spaß haben und den eigenen Trauerweg finden.

Die Treffen finden einmal monatlich in den Räumen des gemeinnützigen Vereins in der Schwachhauser Heerstraße statt. Die 12+ Gruppe trifft sich samstagnachmittags, die Termine der 16+ Gruppe finden jeweils am frühen Montagabend statt. Der Besuch der Gruppen ist kostenfrei.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter beratung@trauerland.org sowie telefonisch unter: 0421-69667280.